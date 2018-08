MotoGP, GP Gran Bretagna 2018: statistiche, numeri e curiosità

Dodicesima prova del Motomondiale 2018, a Silverstone, per il GP di Gran Bretagna. Marc Marquez è il leader indiscusso del campionato di MotoGP, forte dei suoi 59 punti di margine su Valentino Rossi e di un ruolino impressionante, con nove podi e due sole gare in cui non è andato a punti. Lo spagnolo sembra avere già le mani sul titolo ma c’è ancora tanto da correre, specie su una pista insidiosa come quella britannica.

Il circuito di Silverstone misura 5,891 km e presenta 18 curve, otto a sinistra e dieci a destra, configurazione assunta da pochi anni. Il tracciato, infatti, dopo aver ospitato il GP di Gran Bretagna sin dagli albori, è stato sostituito da Donington Park nel 1986, per poi essere reintrodotto nel 2010, dopo una serie di modifiche che lo hanno reso più intrigante ma soprattutto più sicuro, che hanno convinto la Dorna a tornare a far tappa qui.

I record della pista appartengono a Marc Marquez: suo è il giro veloce (2’01″560) e suo è il record della pole (1’59″941), stabiliti entrambi lo scorso anno. Un’edizione che però lo spagnolo non ricorda con piacere, essendo terminata con un ritiro dovuto alla rottura del motore della sua Honda.

Il pilota con più vittorie nel GP di Gran Bretagna è Valentino Rossi, con otto successi: uno in 125, uno in 250 e ben sei in MotoGP. Solo uno di questi, però, è arrivato a Silverstone, nel 2015. Su questa pista, invece, restringendo la statistica a partire dal 2010, ovvero quando questo circuito è stato reintrodotto con il layout moderno (nettamente differente a quello utilizzato negli anni ’70 e ’80), il più vincente è Jorge Lorenzo, con tre successi (2010, 2012, 2013). Una vittoria a testa, invece, per Casey Stoner, Andrea Dovizioso (lo scorso anno), Maverick Viñales e Marc Marquez, che detiene però il record di pole, quattro.

Silverstone, con la sua alternanza di curve veloci e guidate, è uno dei circuiti più affascinanti del Motomondiale. Una pista che potrebbe rivelarsi adatta ad una Yamaha in difficoltà. Lo dicono i numeri: dal 2010 sono quattro i successi ottenuti dalla casa dei tre diapason (tre con Lorenzo, uno con Rossi), contro i due della Honda (Stoner e Marquez) e uno per Suzuki (Viñales) e Ducati (Dovizioso).













Foto: Valerio Origo