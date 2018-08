MotoGP, GP Gran Bretagna 2018: rischio cancellazione, ipotesi rinvio a domani. Tutte le novità sul programma

O cancellazione o rinvio a domani. Sono queste le due possibilità che si parano davanti alle scuderie per quanto riguarda il GP di Gran Bretagna 2018, tappa del Mondiale MotoGP. La gara della classe regina era infatti programmata originariamente alle ore 12.30 ma la partenza è stata rinviata per le critiche situazioni della pista: la fitta pioggia abbattutasi su Silverstone rende infatti il tracciato impraticabile, è impossibile girare senza rischi e la sicurezza dei piloti viene prima di tutto.

Negli ultimi minuti circolano dunque due opzioni per la Dorna che in una riunione delle 13.30 sentirà anche il parere delle varie scuderie: o si cancella definitivamente la gara, oppure si rinvia tutto a domani dove le previsioni meteo annunciano il sole. Il posticipo a domani comporterebbe però diversi problemi visto che i team dovranno sobbarcarsi dei costi aggiuntivi per la trasferta (per il pubblico il problema sarebbe ridotto, domani è giorno festivo in Gran Bretagna).

AGGIORNAMENTO 13.21: Non c'è più la possibilità di rinviare la gara a domani, le scuderie non hanno trovato l'accordo. O si gareggia oggi oppure si cancellerà l'evento.













Foto: Valerio Origo