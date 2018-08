MotoGP, GP Gran Bretagna 2018: qualifiche. Orario d’inizio e come vederle in tv

Domani 25 agosto è tempo di qualifiche a Silverstone (Gran Bretagna), per il 12° round della stagionale. Sul tracciato del Northamptonshire il Circus delle due ruote vuol regalare tante emozioni agli appassionati presenti in circuito e ai tifosi davanti alla tv.

Nella classe MotoGP Marc Marquez si presenta con i crismi del dominatore. Lo spagnolo, campione del mondo in carica, arriva all’appuntamento britannico con 59 punti di vantaggio su Valentino Rossi e 71 sull’iberico Jorge Lorenzo. Un campionato che, a conti fatti, sembrerebbe essere già in cassaforte visto quanto Marc ha saputo mettere in mostra: 5 vittorie, 3 secondi posti e 1 terzo posto. Un totale di 9 podi che la dice lunga sulla consistenza e la velocità dell’hondista.

La Ducati però non vorrà stare a guardare. Vittoriosa degli ultimi due round disputati a Brno (con Andrea Dovizioso) e a Spielberg (con Lorenzo), la Rossa sembra avere le qualità per contrastare l’incedere del leader della classifica iridata anche se, in chiave mondiale, la situazione è compromessa. Il distacco di Jorge (citato precedentemente) e del “Dovi” (72 punti) è decisamente sensibile per cui il target dei due alfieri di Borgo Panigale sarà quello di puntare al successo parziale, poi si faranno i conti. Il forlivese nel corso dei turni di prove libere ha messo in mostra un ottimo passo.

La lieta notizia del venerdì è quella di Maverick Vinales e Valentino Rossi finalmente veloci. L’iberico sembra essersi messo alle spalle i problemi cronici di ciclistica della M1 e ha espresso su un circuito gradito (ricordando il suo successo con la Suzuki nel 2016) il proprio potenziale. Allo stesso modo il “Dottore” sul passo gara ha fatto grandi cose, il migliore di tutti prima della simulazione del time attack negli ultimi minuti delle libere 2.

Venendo alle due classi, i nostri Francesco Bagnaia e Marco Bezzecchi sono in testa alla classifica della Moto2 e della Moto3, dopo i trionfi austriaci. L’intenzione è quella di replicare le splendide prestazioni messe in mostra sulla pista del Red Bull Ring, senza sottovalutare però la forza degli avversari: lo spagnolo Jorge Martin (Moto3) e il portoghese Miguel Oliveira (Moto2) su tutti. Ne vedremo delle belle.

Di seguito la programmazione delle qualifiche del GP di Gran Bretagna, dodicesimo round del Mondiale 2018: copertura affidata ai canali di Sky Sport, in streaming su Skygo (per gli abbonati Sky) e replica su TV8. OASport vi offre le DIRETTE LIVE.

La programmazione di SKY Sport MotoGP/HD

Sabato 25 agosto

ore 10.00-10.40, Moto 3, Prove libere 3, diretta

ore 10.55-11.40, Moto GP, Prove libere 3, diretta

ore 11.55-12.40, Moto 2, Prove libere 3, diretta

ore 13.35-14.15, Moto 3, Qualifiche, diretta

ore 14.30-15.00, Moto GP, Prove libere 4, diretta

ore 15.10-15.25, Moto GP, Qualifica 1, diretta

ore 15.35-15.50, Moto GP, Qualifica 2, diretta

ore 16.05-16.50, Moto 2, Qualifiche, diretta

La programmazione di TV8/HD

Sabato 25 agosto

ore 17.00, Moto 3, Moto GP e Moto 2, Qualifiche, sintesi













foto: Valerio Origo