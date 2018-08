LIVE MotoGP, GP Gran Bretagna 2018: prove libere 3 in DIRETTA. Dovizioso e Valentino Rossi cercano il set-up perfetto, duello con Marquez

Benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza sessione di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna 2018 di MotoGP. Sul tracciato di Silverstone si cercano le ultime modifiche per trovare il giusto set-up dopo un venerdì che ha messo in mostra Andrea Dovizioso e la Ducati sugli scudi, assieme al solito Marc Marquez e ad una Yamaha che ha dimostrato di trovarsi a proprio agio sul circuito inglese.

Oltre all’equilibrio visto nella giornata di ieri, questo sabato (che ci condurrà alle qualifiche) potrebbe essere condizionato dalla pioggia. Le previsioni meteo parlano di alte chance di precipitazioni che, quindi, potrebbero scombinare le carte in tavola. In poche parole, questa FP3 non sarà assolutamente da perdere.

La terza sessione di prove libere del GP di Gran Bretagna prenderà il via alle ore 10.55 per quarantacinque minuti di capitale importanza. OASport vi propone la DIRETTA LIVE scritta del turno, per capire se sarà ancora un duello tra Marquez e le Ducati o se le Yamaha, davvero, saranno della partita.













