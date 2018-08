MotoGP, GP Gran Bretagna 2018: perché la gara è stata rinviata? L’asfalto non drena, pioggia assassina. Rischio cancellazione

Ora c’è il serio rischio che il GP di Gran Bretagna 2018 non si corra. La gara era originariamente prevista per le ore 12.30 ma la partenza è stata rinviata per le critiche condizioni della pista di Silverstone dove oggi si dovrebbe disputare la dodicesima tappa del Mondiale MotoGP. I motivi del rinvio sono presto detti: a gennaio è stato rifatto completamente l’asfalto, ma il lavoro è stato svolto in maniera pessima e dunque il tracciato presenta degli avvallamenti.

Queste buche, presenti soprattutto in curva 7, si allagano con grande facilità e impediscono ai piloti di correre in totale sicurezza: le condizioni sono particolarmente proibitive ed è davvero impossibile girare senza rischiare. Il rischio della cancellazione definitiva dell'evento è sempre più elevato, ne sapremo di più nei prossimi minuti.













