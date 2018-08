MotoGP, GP Gran Bretagna 2018: non si correrà domani! Gara oggi o altrimenti si cancella la tappa!

O si corre oggi o niente. Questa è l’ultima decisione che arriva da Silverstone dove la gara della MotoGP, la cui partenza era prevista per le ore 12.30, è stata rinviata a causa delle condizioni critiche della pista dovute alla fitta pioggia. Il GP di Gran Bretagna è a serio rischio cancellazione, le previsioni meteo parlano anche di un possibile peggioramento ma di sicuro non si correrà domani come si era pensato per qualche frangente visto che domani è festa oltre Manica. Nei prossimi minuti sapremo se si riuscirà a correre regolarmente più tardi nel pomeriggio oppure se si cancellerà definitivamente la gara.

RACE DIRECTION UPDATE ⚠️

Racing can only take place today under safe conditions. There is no option to hold the #BritishGP tomorrow.

A decision on if and when will be made ASAP#MotoGP

