MotoGP, GP Gran Bretagna 2018: domani la gara (domenica 26 agosto). Programma, orario e tv

Domani sarà il giorno del GP di Gran Bretagna. Sul tracciato di Silverstone (Gran Bretagna) il Circus delle due ruote è pronto a dare spettacolo. Il layout britannico è tra quelli che possono esaltare la guida dei centauri. Marc Marquez arriverà al weekend del Regno Unito da leader del campionato, prontissimo a guadagnare altri punti per la corsa all’iride. Ci proverà la coppia Ducati Andrea Dovizioso/Jorge Lorenzo a contrastare il pilota della Honda mentre Valentino Rossi si augura di avere a disposizione una Yamaha che possa supportarlo maggiormente per essere della partita delle posizioni che contano. Nelle altre classi, i nostri Francesco Bagnaia e Marco Bezzecchi, vincitori in Austria, hanno tanta voglia di bissare il trionfo del Red Bull Ring.

Di seguito la programmazione del GP di Gran Bretagna, dodicesimo round del Mondiale 2018: copertura affidata ai canali di Sky Sport, in streaming su Skygo (per gli abbonati Sky) e replica su TV8. OASport vi offre la DIRETTE LIVE testuale.

La programmazione di SKY Sport MotoGP/HD

Domenica 26 agosto

ore 10.00-10.20, Moto 3, Warm Up, diretta

ore 10.30-10.50, Moto GP, Warm Up, diretta

ore 11.00-11.20, Moto 2, Warm Up, diretta

ore 12.20, Moto 3, Gara, diretta

ore 14.00, Moto GP, Gara, diretta

ore 15.30, Moto 2, Gara, diretta

La programmazione di TV8/HD

Domenica 26 agosto

ore 15.15, Moto 3, Gara, differita

ore 17.00, Moto GP, Gara, differita

ore 18.30, Moto 2, Gara, differita













