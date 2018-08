MotoGP, GP Gran Bretagna 2018: a che ora iniziano le qualifiche e come vederle in tv su Sky e TV8

Le qualifiche del GP di Gran Bretagna 2018, tappa del Mondiale MotoGP, scatteranno alle ore 15.10. Sul tracciato di Silverstone si definisce la griglia di partenza per la gara di domani e si assegnerà l’ambita pole position. Diversi piloti possono puntare alla prima casella: le Yamaha sono rinvenute e Valentino Rossi cerca una nuova maglia ma le Ducati con Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo partono comunque favorite, Marc Marquez cercherà come sempre la sua stoccata.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio delle qualifiche del GP di Gran Bretagna 2018, tappa del Mondiale MotoGP. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport MotoGP, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

SABATO 25 AGOSTO:

14.30-15.00 Prove libere 4

15.10-15.25 Qualifiche 1

15.35-15.50 Qualifiche 2

QUALIFICHE GP GRAN BRETAGNA 2018: COME VEDERLE IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su Sky Sport MotoGP e diretta streaming su Sky Go.

Differita su TV8 alle ore 17.00.

DIRETTA LIVE scritta su OASport.













FOTOCATTAGNI