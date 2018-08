F1, GP Belgio 2018: a che ora iniziano le qualifiche e su che canale vederle in tv? Il palinsesto su Sky e TV8

Dopo le prime due sessioni di prove libere disputate ieri, è tempo di qualifiche per il Gran Premio del Belgio di Formula Uno 2018. L’avvincente duello tra Lewis Hamilton e Sebastian Vettel passa alle lancette dei cronometri per capire chi potrà scattare dalla prima casella della griglia nella gara di domani. Il meteo potrebbe metterci lo zampino? A Spa-Francorchamps la pioggia potrebbe sempre fare capolino e rimescolare le carte in tavola, per cui tutto potrebbe essere rimesso in bilico. La giornata, come sempre, prenderà il via con la terza sessione di prove libere delle ore 12.00, mentre la Q1 scatterà alle ore 15.00.

Il sabato di Spa-Francorchamps avrà la copertura completa da parte di Sky Sport, tramite i canali SkySport1 (canale 201) e SkySportF1 (canale 207), che garantiranno (anche tramite SkyGo) diverse repliche della giornata. TV8 (canale 121 del pacchetto Sky e 8 del digitale terrestre) presenterà una replica alle ore 20.00.

OASport vi proporrà, come sempre, la DIRETTA LIVE testuale della terza sessione di prove libere e qualifiche, per capire chi sarà in grado di centrare la pole position sulla pista delle Ardenne.

Di seguito il programma completo della giornata con orari e come seguirlo in tv.

PROGRAMMA GP BELGIO 2018

Sabato 25 agosto

ore 12.00-13.00 Prove libere 3 – Diretta SkySport1 e SkySportF1

ore 15.00-16.00 Qualifiche – Diretta SkySport1 e SkySportF1

Repliche qualifiche:

su SkySportF1: ore 18.00, 22.15, 00.00, 01.45

su TV8: ore 20.00

