LIVE F1, GP Belgio 2018: prove libere 3 in DIRETTA. Riparte la sfida Ferrari e Mercedes, si lavora per le qualifiche

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del GP del Belgio 2018, tappa del Mondiale F1. Sullo storico tracciato di Spa-Francorchamps oggi si assegnerà la pole position e si definirà la griglia di partenza per la gara di domani ma prima i piloti avranno a disposizione un’ultima sessione di test: 60 minuti importanti per trovare il set-up giusto per i momenti cruciali del weekend e per prepararsi al meglio a un pomeriggio di fuoco. Nelle Ardenne le scuderie cercheranno di effettuare l’ultima parte del loro programma di lavoro, si testerà un passo per le qualifiche e poi si proverà il passo gara utilizzando anche diverse mescole di gomme in modo da trovare la strategia migliore.

Solita lotta tra Mercedes e Ferrari, ieri le Rosse sono state superlative e puntano a replicarsi anche oggi con Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen che vogliono lavorare al meglio per poi puntare alla prima fila. Lewis Hamilton li contrasterà mentre Valtteri Bottas potrà lavorare in ottica gara visto che comunque vada partirà in ultima fila.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del GP del Belgio 2018, tappa del Mondiale F1: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 12.00. Buon divertimento a tutti.













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

11.44 Spa è il circuito più lungo del Mondiale con i suoi 7 chilometri caratterizzati da lunghi tratti veloci e da curve ad ampio raggio che esaltano le qualità dei piloti. Nell’Università della F1 non sono ammessi errori, Hamilton trionfò lo scorso anno mentre Raikkonen ha vinto qui la sua ultima gara in Ferrari. Vettel non ha avuto grande feeling nelle ultime stagioni, è arrivato il momento di riscattarsi.

11.42 Oggi sarà importante anche testare i vari pneumatici a disposizione, si dovranno testare le strategie: dopo essere partiti con le supersoft in gara si andrà poi sulle medie o sulle soft? Oppure in qualifica qualcuno tenterà degli azzardi?

11.40 Tra venti minuti si incomincia…

11.36 Riparte la sfida tra Ferrari e Mercedes con le Frecce d’Argento che sembrano leggermente attardate ma sappiamo che Lewis Hamilton si trasforma in qualifica. Valtteri Bottas lavorerà già in ottica gara, è già certo che partirà dall’ultima fila.

11.34 Ieri le Ferrari si sono distinte nei primi due turni di prove libere, Raikkonen ha siglato il migliore tempo nelle FP2 mentre Vettel ha primeggiato nella prima sessione. Impressionante anche il passo gara, le Rosse fanno ben sperare.

11.32 Si incomincerà alle ore 12.00, i piloti avranno a disposizione un’ora di tempo per gli ultimi set-up e per prepararsi alle qualifiche di oggi pomeriggio.

11.30 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del GP del Belgio 2018, tappa del Mondiale F1.

FOTOCATTAGNI