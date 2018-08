MotoGP, GP Austria 2018: prove libere 2. Marc Marquez impressiona sul bagnato davanti alle Ducati, Rossi chiude decimo

La pioggia era stata ampiamente annunciata in concomitanza con la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Austria 2018 della MotoGP e, puntualissima, si è presentata sul Red Bull Ring. Gli ombrelli si sono aperti pochi minuti prima del via del secondo turno odierno e l’intensità delle precipitazioni è stata immediatamente intensa, tanto da far slittare l’avvio della sessione di quindici minuti.

Il semaforo verde è arrivato ma la pista era troppo bagnata per permettere un regolare svolgimento del programma di lavoro. Dopo diversi minuti hanno iniziato a girare i primi piloti, per arrivare al termine del turno con tutti i protagonisti sul tracciato. Il più veloce si è dimostrato Marc Marquez (Honda) che ha saputo fissare un ottimo 1:33.995, mettendo in mostra feeling immediato con moto e condizioni avverse, lasciando davvero a bocca aperta per la facilità con la quale sapeva migliorare giro dopo giro. Alle sue spalle si è piazzato il britannico Scott Redding (Aprilia) a 543 millesimi, dopo una eccellente serie di tornate nella quale ha fatto capire che la sua moto è performante sul bagnato. Terza posizione per il primo degli italiani, Danilo Petrucci (Ducati Pramac) a 986 millesimi, davanti alla coppia della Ducati ufficiale, con Jorge Lorenzo quarto a 1.493 e Andrea Dovizioso quinto a 1.519.

Completano la top ten il britannico Bradley Smith (KTM) sesto a 1.975, quindi lo spagnolo Alex Rins (Suzuki) settimo a 1.990, ottavo l’australiano Jack Miller (Ducati Pramac) a 2.140, nono il britannico Cal Crutchlow (LCR Honda) a 2.207, mentre è decimo Valentino Rossi (Yamaha) a a 2.332. Il “Dottore” ha sfruttato questa sessione per conoscere in maniera migliore la sua M1 in condizioni di asfalto viscido, mentre il suo compagno Maverick Vinales ha sofferto in maniera davvero evidente, concludendo appena al 20esimo posto a 4.179 da Marquez. 11esima posizione, invece, per Andrea Iannone (Suzuki) a 2.389 dalla vetta, con Franco Morbidelli 13esimo a 3.110. Brutte notizie per il pilota romano a cui sono state inflitte tre posizioni di penalità in griglia di partenza per aver rallentato un avversario nel corso della FP1 di questa mattina.

Questo secondo turno di prove libere ha confermato ancora una volta che Marc Marquez ha a disposizione una moto perfetta per il suo stile di guida ed eccellente anche sul bagnato, mentre la Ducati rimane la moto da battere sul tracciato della Stiria. La Yamaha continua ad arrancare, anche se con la pioggia la situazione migliora leggermente. Per Valentino Rossi è in arrivo un sabato di capitale importanza. Se, infatti, anche la terza sessione di domattina sarà all’insegna della pioggia, il pilota di Tavullia non potrà migliorare il suo 11esimo tempo globale di giornata, e sarà costretto a partire dalla Q1 in qualifica.

CLASSIFICA TEMPI FP2 GP AUSTRIA MOTOGP

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 289.9 1’33.995

2 45 Scott REDDING GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 277.9 1’34.538 0.543 / 0.543

3 9 Danilo PETRUCCI ITA Alma Pramac Racing Ducati 291.4 1’34.981 0.986 / 0.443

4 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 281.9 1’35.488 1.493 / 0.507

5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 294.3 1’35.514 1.519 / 0.026

6 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 286.0 1’35.970 1.975 / 0.456

7 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 277.6 1’35.985 1.990 / 0.015

8 43 Jack MILLER AUS Alma Pramac Racing Ducati 292.7 1’36.135 2.140 / 0.150

9 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 276.2 1’36.202 2.207 / 0.067

10 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 276.3 1’36.327 2.332 / 0.125

11 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 277.2 1’36.384 2.389 / 0.057

12 10 Xavier SIMEON BEL Reale Avintia Racing Ducati 277.9 1’36.950 2.955 / 0.566

13 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Honda 280.5 1’37.105 3.110 / 0.155

14 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 271.2 1’37.296 3.301 / 0.191

15 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 272.0 1’37.361 3.366 / 0.065

16 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 276.7 1’37.552 3.557 / 0.191

17 12 Thomas LUTHI SWI EG 0,0 Marc VDS Honda 278.4 1’37.772 3.777 / 0.220

18 17 Karel ABRAHAM CZE Angel Nieto Team Ducati 271.9 1’37.876 3.881 / 0.104

19 55 Hafizh SYAHRIN MAL Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 276.2 1’38.072 4.077 / 0.196

20 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 272.5 1’38.174 4.179 / 0.102

21 19 Alvaro BAUTISTA SPA Angel Nieto Team Ducati 282.3 1’38.892 4.897 / 0.718

22 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 274.7 1’39.349 5.354 / 0.457

23 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 273.0 1’39.911 5.916 / 0.562

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL MOTOMONDIALE













alessandro.passanti@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI