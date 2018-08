MotoGP, GP Austria 2018 oggi (domenica 12 agosto): come vederla in tv su Sky e TV8. Orari e palinsesto

Dopo le intense e vibranti qualifiche di ieri, è tempo di fare sul serio al Red Bull Ring. Le tre classi, infatti, sono pronte per i rispettivi Gran Premi, che inizieranno a delineare le classifiche generali. Prima delle gare, tuttavia, come consuetudine, i piloti saranno impegnati nei Warm-up per definire gli ultimissimi dettagli sulle loro moto.

Il programma di questa giornata incomincerà alle ore 8.40 con il Warm-up della Moto3, gli ultimi 20 minuti prima della corsa che scatterà, come al solito, alle ore 11.00. La Moto2 scenderà in pista alle ore 9.10, con il Gran Premio alle ore 12.20, mentre la classe regina sarà impegnata dalle ore 9.40 per il Warm-up, mentre la corsa scatterà alle ore 14.00.

La domenica del Gran Premio d’Austria, come sempre, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva da Sky Sport, per mezzo dei canali SkySport MotoGP (che torna al 208) e SkySport1 (201), e anche su TV8 (canale 121 del pacchetto Sky e 8 del digitale terrestre). Le gare delle tre classi del Motomondiale saranno disponibili anche su SkyGo (per i soli abbonati), per cui su smartphone, pc e tablet.

OASport, come ogni altro appuntamento del Mondiale, vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta di Warm-up e gare, per non perdervi nemmeno un istante delle emozioni sulla pista del Red Bull Ring. Di seguito il programma completo della domenica del Red Bull Ring, con tutti gli orari delle varie sessioni e come seguirli in tv.

PROGRAMMA GP AUSTRIA 2018

Programmazione su SkySport1, SkySport MotoGP

Domenica 12 agosto

ore 8.40-9.00 Warm-up Moto3

ore 9.10-9.30 Warm-up Moto2

ore 9.40-10.00 Warm-up MotoGP

ore 11.00 GARA MOTO3

ore 12.20 GARA MOTO2

ore 14.00 GARA MOTOGP

Programmazione su TV8

ore 11.00 GARA MOTO3

ore 12.20 GARA MOTO2

ore 14.00 GARA MOTOGP

Repliche su SkySport1:

Gara Moto3: ore 16.15

Gara Moto2: ore 16.45

Gara MotoGP: ore 17.15

Repliche su SkySport MotoGP:

Gara Moto3: ore 16.15, 22.45, 02.00

Gara Moto2: ore 16.45, 21.15, 02.30

Gara MotoGP: ore 17.15, 20.00, 23.15

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL MOTOMONDIALE













alessandro.passanti@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI