MotoGP, GP Austria 2018: a che ora comincia la gara e come vederla su Sky e TV8. Diretta, differita e repliche

Alle ore 14.00 scatterà il GP di Austria 2018, tappa del Mondiale MotoGP. La gara del Red Bull Ring si preannuncia particolarmente avvincente e appassionante: Marc Marquez partirà dalla pole position ma si preannuncia una bella battaglia con Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo. Le Ducati sembrano favorite ma il Campione del Mondo ha tutte le carte in regola per fare saltare il banco. Valentino Rossi è invece chiamato a una rimonta dalla 14esima posizione.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio del GP di Austria 2018, tappa del Mondiale MotoGP. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport MotoGP e su TV8, in diretta streaming su Sky Go e su TV8, in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

DOMENICA 12 AGOSTO:

14.00 MotoGP, Gara

GP AUSTRIA 2018: DOVE VEDERE LA GARA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su Sky Sport MotoGP e diretta tv, gratis e in chiaro, su TV8.

Diretta streaming su Sky Go e sul sito di TV8

DIRETTA LIVE scritta su OASport.













