Motocross, Mondiale MXGP 2018: Jeffrey Herlings ipoteca l’iride, Antonio Cairoli infortunato al ginocchio perde terreno

Che sia sabbia, fango o prato il risultato non cambia. E’ sempre Jeffrey Herlings a vincere in questo Mondiale 2018 di MXGP. La classe regina del Motocross è ormai un dominio incontrastato dell’Olandese Volante ed anche in Svizzera, sul tracciato di Frauenfeld, si è assistito alla solita dimostrazione di forza del pilota orange. 11esima doppietta di questa stagione messa a segno, la nona vittoria di manche consecutiva ed il 13° GP vinto dei 16 disputati. Medie pazzesche per un centauro che a suon di successi si sta costruendo un’annata che definire trionfale è poco.

A 4 gare dal termine Herlings ha in tasca il titolo iridato per via dei 58 punti di vantaggio sul compagno di marca Antonio Cairoli, ottavo e sesto ieri nelle due corse disputate, condizionato da un infortunio al ginocchio, conseguenza di una caduta in gara-1. Un errore grave quello di Tony che, quasi sicuramente, è costato il Mondiale. Mentre era all’inseguimento di JH84 e del belga della Kawasaki Clement Desalle, il siciliano è finito a terra perdendo posizioni e correndo poi la seconda run in condizioni fisiche menomate. E’ chiaro che con uno svantaggio di 58 lunghezze (oltre un GP sui quattro che restano da disputare) la situazione sia decisamente compromessa.

Ciò anche perché non ci sarà tempo e modo per recuperare dall’infortunio, visto che già nel prossimo weekend il Circus si esibirà in Bulgaria, a Sevlievo. Si tratta di un ritorno, ricordando l’ultimo appuntamento iridato del 2014. Una tappa inserita in calendario per sostituire il round svedese. Sul terreno bulgaro, quindi, Herlings potrebbe suggellare la propria superiorità ed infrangere nuovi record mentre Cairoli, date le circostanze, gareggerà in difesa.













giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo