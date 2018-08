Motocross, GP Turchia 2018: programma, orari e tv. Il calendario completo

Siamo giunti ormai al quartultimo appuntamento del Mondiale MXGP 2018 ed il circus è pronto per fare tappa a Afyonkarahisar per il Gran Premio di Turchia che si disputerà nel weekend del primo e 2 settembre. La situazione in vetta alla classifica è ormai delineata, con l’olandese Jeffrey Herlings in fuga, e lanciatissimo verso il titolo iridato, mentre il nostro Tony Cairoli è ormai costretto a puntare solamente ai successi di tappa, sempre che il suo rivale sia d’accordo.

Il weekend turco potrebbe mettere la parola “fine” ai sogni di rimonta del nove volte campione del mondo, con Jeffrey Herlings che proverà ad aumentare ulteriormente il suo margine di vantaggio che parla, dopo la tappa bulgara, di ben 73 punti di vantaggio (con una gara in meno disputata).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio del GP di Bulgaria 2018, tappa del Mondiale motocross MXGP. Le gare saranno trasmesse in diretta tv su Eurosport, in diretta streaming su Eurosport Player e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

GRAN PREMIO TURCHIA 2018

SABATO 1 SETTEMBRE

16.25 Qualifying Race MX2

17.10 Qualifying Race MXGP

DOMENICA 2 SETTEMBRE

12.15 MX2 – Gara 1

13.15 MXGP – Gara 1

15.10 MX2 – Gara 2

16.10 MXGP – Gara 2

foto: Valerio Origo