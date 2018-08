Atalanta-Roma, Monday Night 2a giornata Serie A: orario d’inizio e come vederla in tv. Le probabili formazioni

Ultimo match in programma valido per la seconda giornata del campionato di calcio di Serie A 2018-2019. Nel Monday Night scenderanno in campo Roma e Atalanta allo Stadio Olimpico alle ore 20.30.

Un match atteso dai tifosi capitolini, ansiosi di assistere al primo match della propria compagine tra le mura amiche, dopo l’importante successo esterno contro il Torino. Gli uomini di Eusebio Di Francesco, grazie al gol spettacolare di un grande Edin Dzeko, si sono portati a casa i primi 3 punti della stagione e vogliono concedere il bis davanti al proprio pubblico. I dubbi del tecnico giallorosso riguardano chi far giocare tra Kluivert ed El Shaarawy, vista la brillante prestazione del giovane calciatore olandese contro i granata. Un ballottaggio che si rivolverà solo poche ore prima dell’inizio della partita.

Da par loro gli orobici vorranno far valere la loro grande intensità in mezzo al campo che spesso ha messo in difficoltà la Roma, quando i bergamaschi hanno giocato all’Olimpico. Gian Piero Gasperini si affiderà a questo spirito nonché al Papu Gomez, molto ispirato nella prima giornata e desideroso di replicare anche contro i romanisti.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Roma-Atalanta, Monday Night della seconda giornata della Serie A 2018-2019. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e ci sarà la DIRETTA LIVE testuale di OASport

LUNEDI’ 27 AGOSTO:

20.30 Roma-Atalanta

ROMA-ATALANTA: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

Roma-Atalanta sarà trasmessa in esclusiva sul canale Sky Sport Serie A e sarà possibile inoltre vederla anche in streaming grazie alla piattaforma SkyGo.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.

LE PROBABILI FORMAZIONI

El Shaarawy e Under sono insidiati Kluivert. L’olandese ha buone chance per partire dall’inizio. Cristante dovrebbe sostituire Strootman e quindi partire dal 1′. La difesa, invece, resterà la stessa di quella che ha affrontato il Torino. Continuo ballottaggio in porta per Gasperini, con Gollini che dovrebbe giocare.Terzetto difensivo composto da Toloi, Mancini e Masiello, visto che Palomino è infortunato. Castagne potrebbe giocare a destra mentre uno tra Pasalic-Pessina sarà posizionato a trequarti campo. In avanti al fianco del Papu Gomez, Zapata dovrebbe partire dall’inizio.

ROMA (4-3-3): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, De Rossi, Pastore; Under, Dzeko, Kluivert.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Mancini, Masiello; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic; Zapata, Gomez.













