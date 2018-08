Motocross, GP Belgio MXGP 2018: risultati e classifica gara-1. Herlings domina ancora, Cairoli in piazza d’onore

Cambiano gli scenari ed i tracciati ma non il risultato finale: Jeffrey Herling sul podio più alto da trionfatore. Ebbene sì, nel quindicesimo appuntamento del Mondiale 2018 di MXGP, a Lommel (Belgio), l’olandese della KTM ha messo in scena un altro dei suoi assoli non dando scampo alcuno ai propri rivali ed aggiudicandosi la 22esima vittoria di manche in quest’annata trionfale a precedere il compagno di marca Antonio Cairoli, distanziato di 13″091, e il francese della Yamaha Romain Febvre, a 51″594. Distacchi considerevoli che descrivono l’egemonia dell’orange in questa gara-1 belga. Con questo risultato Herlings porta a 33 i punti di vantaggio su Cairoli nella graduatoria iridata.

Pronti, via ed Herlings dopo un buono spunto iniziale del nostro Tony si porta al comando senza troppa fatica. E’ inarrivabile il passo di JH84 e il pilota siciliano non può fare altro che assistere allo spettacolo, controllando in tranquillità gli altri inseguitori.

In una manche congelata nelle prime due posizioni fin dalle prime battute, sono Febvre e Gajser ad animare la scena per il terzo gradino del podio. Il centauro della Honda, sfruttando un piccolo errore del francese, supera all’esterno il transalpino ma poco dopo il passo del campione del mondo 2016 non sembra essere all’altezza della situazione. Un’incertezza in una fase di doppiaggio osta infatti il controsorpasso.

Sloveno che nell’ultima parte della gara va in difficoltà e commette anche un errore che lo fa precipitare in settima piazza, mentre Anstie e Seewer, su Husqvarna e Yamaha, si prendono la top5. E così si conclude con l’ennesimo successo di Herlings davanti a Cairoli e a Febvre.

ORDINE D’ARRIVO GARA-1 GP BELGIO 2018 MXGP

1 84 HERLINGS, Jeffrey NED KNMV Red Bull KTM Factory RacingKTM 35:45.618 0.000 53.624 25

2 222 CAIROLI, Antonio ITA FMI Red Bull KTM Factory RacingKTM 35:58.709 13.091 53.299 22

3 461 FEBVRE, Romain FRA FFM Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team Yamaha 36:37.212 51.594 52.365 20

4 99 ANSTIE, Max GBR ACU Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing Husqvarna 36:49.652 1:04.034 52.070 18

5 91 SEEWER, Jeremy SUI FMS Wilvo Yamaha MXGP Yamaha 36:57.562 1:11.944 51.884 16

6 259 COLDENHOFF, Glenn NED KNMV Red Bull KTM Factory RacingKTM 37:05.383 1:19.765 51.702 15

7 243 GAJSER, Tim SLO AMZS Team HRC Honda 37:13.002 1:27.384 51.525 14

8 89 VAN HOREBEEK, Jeremy BEL FMB Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team Yamaha 37:24.434 1:38.816 51.263 13

9 22 STRIJBOS, Kevin BEL FMB Standing Construct KTM KTM 37:35.504 1:49.886 51.011 12

10 25 DESALLE, Clement BEL FMB Monster Energy Kawasaki Racing Team Kawasaki 37:44.902 1:59.284 50.800 11

11 24 SIMPSON, Shaun GBR ACU Wilvo Yamaha MXGP Yamaha 37:49.795 2:04.177 50.690 10

12 911 TIXIER, Jordi FRA FFM BOS GP KTM 37:51.653 2:06.035 50.649 9

13 21 PAULIN, Gautier FRA MCM Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing Husqvarna 36:10.891 -1 Lap 49.882 8

14 7 LEOK, Tanel EST EMF A1M Husqvarna Husqvarna 36:17.834 6.943 49.723 7

15 55 IRWIN, Graeme GBR MCUI Hitachi KTM UK KTM 36:20.409 9.518 49.664 6

16 17 BUTRON, Jose ESP RFME Marchetti Racing Team KTMKTM 36:23.389 12.498 49.596 5

17 777 BOBRYSHEV, Evgeny RUS MFR BOS GP Suzuki 36:28.491 17.600 49.481 4

18 212 DEWULF, Jeffrey BEL FMB KTM 36:29.740 18.849 49.452 3

19 100 SEARLE, Tommy GBR ACU Bike It DRT Kawasaki Kawasaki 36:45.156 34.265 49.107 2

20 152 PETROV, Petar BUL BMF Honda Redmoto AssomotorHonda 36:50.903 40.012 48.979 1

21 92 GUILLOD, Valentin SUI FMS Standing Construct KTM KTM 36:51.096 40.205 48.975 0

22 151 KULLAS, Harri EST EMF Husqvarna 36:56.242 45.351 48.861 0

23 920 VALENTIN, Ander ESP RFME 920 Fly Group Husqvarna 37:34.964 1:24.073 48.022 0

24 93 BENGTSSON, Jonathan SWE SVEMO Scandinavian Racing SportsKTM 37:43.697 1:32.806 47.837 0

25 107 VAN BERKEL, Lars NED KNMV Husqvarna 37:46.601 1:35.710 47.776 0

26 42 WATERS, Todd AUS MA Team HRC Honda 37:52.755 1:41.864 47.646 0

27 37 KRESTINOV, Gert EST EMF Honda 37:55.724 1:44.833 47.584 0

28 164 DAMIAENS, Dietger BEL FMB KTM 35:56.851 -2 Laps 47.069 0

29 291 KARRO, Matiss LAT LAMSF A1M Husqvarna Husqvarna 36:10.312 13.461 46.777 0

30 83 RENKENS, Nathan BEL FMB KMP-HONDA-RACING Honda 36:46.751 49.900 46.004 0

31 20 BENGTSSON, Filip SWE SVEMO Yamaha 37:30.452 1:33.601 45.111 0

32 23 AUSSEMS, Menno NED KNMV Honda 36:05.302 -3 Laps 43.759 0

33 33 LIEBER, Julien BEL FMB Monster Energy Kawasaki Racing Team Kawasaki 25:23.643 -6 Laps 48.862 0

34 201 MARTENS, Yentel BEL MUL Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing Husqvarna 25:56.236 32.593 47.839 0

35 128 MONTICELLI, Ivo ITA FMI iFly JK Racing Yamaha Yamaha 24:15.214 -7 Laps 46.509 0

36 9 DE DYCKER, Ken BEL FMB KTM 19:43.195 -9 Laps 45.761 0

37 77 LUPINO, Alessandro ITA FMI Gebben Van Venrooy Kawasaki Racing Kawasaki 12:43.720 -12 Laps 44.309 0

38 868 DOCHERTY, Michael RSA UAEMC STC Racing Husqvarna Husqvarna 13:16.127 32.407 42.506 0













Foto: Valerio Origo