Classifica Mondiale MotoGP, GP Repubblica Ceca 2018: Marc Marquez si accontenta ma allunga a +49 su Rossi, Dovizioso passa Vinales

Andrea Dovizioso vince il Gran Premio della Repubblica Ceca 2018 della MotoGP e torna a conquistare 25 punti che gli mancavano dalla gara di esordio in Qatar. Il ducatista approfitta della caduta al via di Maverick Vinales per superare lo spagnolo e tornare in terza posizione in graduatoria. Davanti a tutti rimane, ovviamente, il campione del mondo in carica Marc Marquez che, nonostante il terzo posto odierno, allunga ancora sul più immediato inseguitore, Valentino Rossi, che passa da 46 a 49 punti di distacco, praticamente due Gran Premi di margine. Il “Dottore” chiude in un quarto posto davvero sofferto ma ormai è l’unico che può ancora pensare di poter mettere in discussione l’ennesimo titolo iridato del Cabroncito che veleggia a quota 181 punti. Con lo “zero” di oggi, infatti, si spengono definitivamente le speranze di titolo per Maverick Vinales mentre Andrea Dovizioso, accusa ben 68 punti di ritardo e sembra ormai troppo tardi per una rimonta disperata fino a Valencia. Conquista 10 punti Danilo Petrucci che, tuttavia, vede Jorge Lorenzo allungare leggermente su di lui (ma il suo divario nei confronti di Johann Zarco si riduce sensibilmente), mentre porta 3 punti in cascina anche Franco Morbidelli che, dopo un periodo grigio tra risultati che non arrivano e l’infortunio, torna a sorridere salendo ad un computo totale di 22.

CLASSIFICA GENERALE MONDIALE MOTOGP 2018

1 Marc MARQUEZ Honda SPA 181

2 Valentino ROSSI Yamaha ITA 132

3 Andrea DOVIZIOSO Ducati ITA 113

4 Maverick VIÑALES Yamaha SPA 109

5 Jorge LORENZO Ducati SPA 105

6 Johann ZARCO Yamaha FRA 97

7 Danilo PETRUCCI Ducati ITA 94

8 Cal CRUTCHLOW Honda GBR 90

9 Andrea IANNONE Suzuki ITA 81

10 Jack MILLER Ducati AUS 61

11 Alex RINS Suzuki SPA 58

12 Dani PEDROSA Honda SPA 57

13 Alvaro BAUTISTA Ducati SPA 51

14 Pol ESPARGARO KTM SPA 32

15 Tito RABAT Ducati SPA 30

16 Hafizh SYAHRIN Yamaha MAL 24

17 Franco MORBIDELLI Honda ITA 22

18 Aleix ESPARGARO Aprilia SPA 17

19 Bradley SMITH KTM GBR 13

20 Scott REDDING Aprilia GBR 12

21 Takaaki NAKAGAMI Honda JPN 10

22 Mika KALLIO KTM FIN 6

23 Karel ABRAHAM Ducati CZE 4

