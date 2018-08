Motocross, GP Belgio 2018: a Lommel Tony Cairoli prova il tutto per tutto per recuperare su Jeffrey Herlings

Mancano solamente sei appuntamenti alla conclusione del Mondiale MXGP 2018, 12 manche che decideranno chi tra Jeffrey Herlings e Tony Cairoli si potrà aggiudicare il titolo iridato. Un rush finale che inizierà a Lommel in occasione del Gran Premio del Belgio. Tutto sembra puntare verso il giovane olandese che, dopo l’infortunio alla clavicola (che non gli ha permesso di correre il fine settimana italiano di Ottobiano) è tornato a fare quello che aveva interrotto dopo il GP di Francia: vincere. Il classe 1994, infatti, si presente alla tappa di Lommel con una striscia aperta di cinque manche vinte una dietro l’altra, ed un margine di 30 punti nei confronti di Tony Cairoli.

Il nove volte campione del mondo, dal suo canto, sa che il tempo stringe, e l’avversario procede ad un ritmo inesorabile. Il siciliano proverà a sfruttare la tappa belga (dove ha vinto nel 2014, 2012, 2011 e 2010) per provare a bloccare la fuga del suo giovane rivale che, senza il ko alla spalla, avrebbe già ipotecato il suo primo titolo nella categoria. Il nativo di Patti è conscio di tutto ciò, e proverà il tutto per tutto. In caso di ulteriore vittoria per l’olandese, i discorsi in ottica titolo si farebbero ormai impossibili. Tra le altre cose, il giovane talento nato a Geldrop-Mierlo nel 1994, ha vinto l’ultima edizione del Gran Premio del Belgio, con una doppietta notevole, e proverà a mettere in ghiaccio la situazione di classifica.

Tutto, dunque, ruoterà attorno allo strepitoso duello tra Herlings e Cairoli. I due sfidanti stanno disputando un campionato veramente clamoroso, con record abbattuti uno dopo l’altro, e l’asticella della competizione che viene portata, ogni volta, ad altezze siderali. Per gli avversari, in ogni occasione, non rimangono che le briciole e il dover assistere alla solita battaglia tra i due fenomeni della MXGP. Per spiegare in maniera ulteriore il ritmo che stanno tenendo, è sufficiente pensare che Cairoli dodici mesi fa ha vinto il titolo con 722 punti, mentre Tim Gajser nel 2016 chiuse a quota 731. In questo momento Herlings (con una gara in meno) veleggia già con 633 punti, contro i 603 di Cairoli. In poche parole l’olandese potrebbe chiudere questo campionato con ben 783 punti, se dovesse fare percorso netto.

Anche a Lommel non ci dovrebbero essere novità sotto questo punto di vista, per cui lo spettacolo non dovrebbe mancare in occasione del FIAT Professional MXGP del Belgio sul fondale sabbioso della pista lunga 1880 metri, con diversi tratti veloci e molti salti di diversa altezza e lunghezza. In poche parole il terreno ideale per l’ennesimo capitolo del duello Herlings-Cairoli.

foto: Valerio Origo