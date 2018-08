Motocross, GP Belgio 2018: a che ora gareggia Tony Cairoli? Programma e come vederlo in tv

Domenica 5 agosto si corre il GP del Belgio 2018, tappa del Mondiale MXGP Motocross. Sulla sabbia di Lommel andrà in scena una delle grandi classiche del calendario, un appuntamento fondamentale in ottica campionato. Tony Cairoli è infatti chiamato ad arginare lo strapotere di Jeffrey Herlings: il Campione del Mondo è attardato di 30 punti dall’olandese che invece vuole proseguire il proprio dominio per allungare definitivamente in classifica generale.

Di seguito il programma completo, l’orario d’inizio e quando gareggia Tony Cairoli nel GP del Belgio 2018, tappa del Mondiale MXGP. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su Eurosport Player e in DIRETTA LIVE scritta su OASport, non è prevista la consueta diretta tv su Eurosport.

DOMENICA 5 AGOSTO:

14.15 MXGP, Gara 1

17.10 MXGP, Gara 2