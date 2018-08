Moto3, GP Repubblica Ceca 2018: Kazuki Masaki è il più veloce nella FP2 con tre italiani nei primi cinque

Kazuki Masaki (KTM RBA BOE) chiude al comando la seconda sessione di prove libere del Gran Premio della Repubblica Ceca 2018 per quanto riguarda la Moto3. Le alte temperature di atmosfera e asfalto hanno condizionato il turno, non permettendo un miglioramento sensibile rispetto ai tempi fatti registrare in mattinata, tanto che il giapponese ha chiuso in prima posizione con il tempo di 2:09.288 rispetto al 2:09.194 stampato questa mattina dal tedesco Philipp Oettl.

In questa FP2 chiude in piazza d’onore lo spagnolo Aron Canet (Honda EG 0,0) con un distacco di appena 43 millesimi nei confronti del nipponico. Terzo un redivivo Nicolò Bulega (Sky Racing VR46) a 56, mente è quarto Lorenzo Dalla Porta (Honda Leopard) a 95. Quinto un altro italiano, Fabio Di Giannantonio (Honda Gresini) a poco più di 2 decimi da Masaki, mentre al sesto posto troviamo il malese Adam Norrodin (Honda Petronas) a 232 millesimi, quindi settimo l’argentino Gabriel Rodrigo (KTM RBA BOE) a poco meno di tre decimi dalla vetta. Ottava il giapponese Kaito Toba (Honda Asia) a mezzo secondo, quindi il padrone di casa Jakub Kornfeil (KTM Redox) a 544 millesimi, mentre chiude al decimo posto Philipp Oettl (KTM Sudmetal) a sei decimi che, tuttavia, rimane il più veloce della giornata con il tempo della FP1.

Gli altri italiani: 11esimo Andrea Migno (KTM Angel Nieto) a 681 millesimi da Masaki, 12esimo Marco Bezzecchi (KTM Redox) a 689, 17esimo Niccolò Antonelli (Honda SIC58) a 770, dopo un brutto volo che gli è costato un leggero infortunio alla mano destra, quindi 19esimo Dennis Foggia (Sky Racing VR46) a 860, 20esimo un deludente Enea Bastianini (Honda Leopard) a 915, 23esimo Tony Arbolino (Honda Marinelli) che non festeggia nel migliore dei modi il suo diciottesimo compleanno, fermandosi a 1.218 da Masaki, mentre ultimo dei nostri è Stefano Nepa (KTM CIP) in 26esima posizione a 1.966.

La classifica combinata delle prime due sessioni, quindi, vede ancora Philipp Oettl in prima posizione con 2:09.194, al secondo posto Kazuki Masaki con 2:09.288, poi Aron Canet in 2:09.331, Nicolò Bulega in 2:09.344, Lorenzo Dalla Porta in 2:09.383, Fabio Di Giannantonio in 2:09.510, Adam Norrodin in 2:09.520, Jorge Martin (Honda Gresini) in 2:09.533, Gabriel Rodrigo in 2:09.580 e decimo John McPhee (KTM CIP) in 2:09.614.



Assente, com’è ben noto, il leader della classifica generale, lo spagnolo Jorge Martin, che in mattinata si è procurato la frattura del radio del braccio sinistro e sarà operato nelle prossime ore a Barcellona. La sua presenza nel prossimo Gran Premio di Austria, che si correrà tra una settimana, è in forte dubbio.

CLASSIFICA TEMPI FP2 MOTO3

1 22 Kazuki MASAKI JPN RBA BOE Skull Rider KTM 218.8 2’09.288

2 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 214.8 2’09.331 0.043 / 0.043

3 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 221.8 2’09.344 0.056 / 0.013

4 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Leopard Racing Honda 222.4 2’09.383 0.095 / 0.039

5 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Del Conca Gresini Moto3 Honda 216.4 2’09.510 0.222 / 0.127

6 7 Adam NORRODIN MAL Petronas Sprinta Racing Honda 220.2 2’09.520 0.232 / 0.010

7 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA BOE Skull Rider KTM 217.5 2’09.580 0.292 / 0.060

8 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia Honda 217.6 2’09.795 0.507 / 0.215

9 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox PruestelGP KTM 217.0 2’09.832 0.544 / 0.037

10 65 Philipp OETTL GER Sudmetal Schedl GP Racing KTM 216.5 2’09.890 0.602 / 0.058

11 16 Andrea MIGNO ITA Angel Nieto Team Moto3 KTM 213.6 2’09.969 0.681 / 0.079

12 12 Marco BEZZECCHI ITA Redox PruestelGP KTM 223.6 2’09.977 0.689 / 0.008

13 72 Alonso LOPEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 216.3 2’09.990 0.702 / 0.013

14 42 Marcos RAMIREZ SPA Bester Capital Dubai KTM 219.7 2’10.041 0.753 / 0.051

15 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 213.6 2’10.044 0.756 / 0.003

16 75 Albert ARENAS SPA Angel Nieto Team Moto3 KTM 218.4 2’10.051 0.763 / 0.007

17 23 Niccolò ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse Honda 215.2 2’10.058 0.770 / 0.007

18 17 John MCPHEE GBR CIP – Green Power KTM 221.7 2’10.062 0.774 / 0.004

19 10 Dennis FOGGIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 219.3 2’10.148 0.860 / 0.086

20 33 Enea BASTIANINI ITA Leopard Racing Honda 217.4 2’10.203 0.915 / 0.055

21 5 Jaume MASIA SPA Bester Capital Dubai KTM 215.6 2’10.416 1.128 / 0.213

22 71 Ayumu SASAKI JPN Petronas Sprinta Racing Honda 221.8 2’10.461 1.173 / 0.045

23 14 Tony ARBOLINO ITA Marinelli Snipers Team Honda 220.1 2’10.506 1.218 / 0.045

24 40 Darryn BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 217.2 2’10.757 1.469 / 0.251

25 15 Filip SALAC CZE Cuna de Campeones Czech Talent KTM 220.7 2’10.876 1.588 / 0.119

26 81 Stefano NEPA ITA CIP – Green Power KTM 219.7 2’11.254 1.966 / 0.378

27 41 Nakarin ATIRATPHUVAPAT THA Honda Team Asia Honda 217.0 2’11.598 2.310 / 0.344

28 77 Vicente PEREZ SPA Reale Avintia Academy 77 KTM 221.4 2’11.896 2.608 / 0.298

88 Jorge MARTIN SPA Del Conca Gresini Moto3 Honda

