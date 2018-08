Moto3, GP Austria 2018, prove libere 3. Marco Bezzecchi vola sul bagnato davanti a Canet e Binder

Marco Bezzecchi (KTM Redox) domina la terza sessione di prove libere del Gran Premio di Austria 2018 della Moto3. Come nel caso della FP2 è la pioggia a farla da padrone al Red Bull Ring, con meno intensità di quanto visto ieri, ma con costanza che non ha permesso di vedere il vero potenziale di moto e piloti. Il pilota riminese ha gestito nel migliore dei modi la sua moto chiudendo con un ottimo 1:43.753, distanziando lo spagnolo Aron Canet (Honda EG) di 488 millesimi. Terza posizione per il sudafricano Darryn Binder (Red Bull KTM Ajo) a 675.

Al quarto posto troviamo il nostro Tony Arbolino (Honda Marinelli) a 754, davanti allo spagnolo Albert Arenas (KTM Angel Nieto) a 780, quindi sesta posizione per Fabio Di Giannantonio (Honda Gresini) a 864, settima per il britannico John McPhee (KTM Cip) a 894, ottava per l’argentino Gabriel Rodrigo (KTM RBA BOE) a 957, nona per il nipponico Tatsuki Suzuki (Honda SIC58) a 984, decima per lo spagnolo Jaume Masià (KTM Bester) a 1.177.

Gli altri italiani: 13esimo Nicolò Bulega (Sky Racing VR46) a 1.322, davanti a Lorenzo Dalla Porta (Honda Leopard) a 1.547 e Andrea Migno (KTM Angel Nieto) a 1.620, 18esimo Enea Bastianini (Honda Leopard) a 1.748, 24esimo Dennis Foggia (Sky Racing VR46) a 2.569, davanti a Stefano Nepa (KTM CIP) a 2.621, mentre è solamente 27esimo Niccolò Antonelli (Honda SIC58) a 2.873.

Al terzo turno di prove libere non ha preso il via lo spagnolo Jorge Martin (Honda Gresini). L’ex leader della classifica generale ha preferito (come nella FP2 di ieri) non correre rischi e puntare direttamente alle qualifiche, per non sollecitare il braccio sinistro infortunato. La frattura al radio di otto giorni fa è ancora dolorosa, per cui team e pilota procedono con grande cautela. In caso di pioggia anche questo pomeriggio, Martin non prenderà il via alle qualifiche e scatterà direttamente dall’ultima posizione domani in griglia, per una gara che si annuncia all’insegna di sole e asciutto.

CLASSIFICA TEMPI FP3 GP AUSTRIA 2018 MOTO3

1 12 Marco BEZZECCHI ITA Redox PruestelGP KTM 208.6 1’43.753

2 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 205.8 1’44.241 0.488 / 0.488

3 40 Darryn BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 210.1 1’44.428 0.675 / 0.187

4 14 Tony ARBOLINO ITA Marinelli Snipers Team Honda 210.8 1’44.507 0.754 / 0.079

5 75 Albert ARENAS SPA Angel Nieto Team Moto3 KTM 209.1 1’44.533 0.780 / 0.026

6 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Del Conca Gresini Moto3 Honda 205.7 1’44.617 0.864 / 0.084

7 17 John MCPHEE GBR CIP – Green Power KTM 208.5 1’44.647 0.894 / 0.030

8 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA BOE Skull Rider KTM 207.0 1’44.710 0.957 / 0.063

9 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 205.6 1’44.737 0.984 / 0.027

10 5 Jaume MASIA SPA Bester Capital Dubai KTM 207.2 1’44.930 1.177 / 0.193

11 32 Ai OGURA JPN Asia Talent Team Honda 208.8 1’44.982 1.229 / 0.052

12 42 Marcos RAMIREZ SPA Bester Capital Dubai KTM 209.8 1’45.037 1.284 / 0.055

13 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 208.8 1’45.075 1.322 / 0.038

14 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Leopard Racing Honda 210.4 1’45.300 1.547 / 0.225

15 16 Andrea MIGNO ITA Angel Nieto Team Moto3 KTM 206.0 1’45.373 1.620 / 0.073

16 77 Vicente PEREZ SPA Reale Avintia Academy 77 KTM 209.2 1’45.381 1.628 / 0.008

17 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox PruestelGP KTM 208.2 1’45.468 1.715 / 0.087

18 33 Enea BASTIANINI ITA Leopard Racing Honda 207.0 1’45.501 1.748 / 0.033

19 7 Adam NORRODIN MAL Petronas Sprinta Racing Honda 209.4 1’45.606 1.853 / 0.105

20 71 Ayumu SASAKI JPN Petronas Sprinta Racing Honda 206.0 1’45.859 2.106 / 0.253

21 41 Nakarin ATIRATPHUVAPAT THA Honda Team Asia Honda 208.2 1’45.941 2.188 / 0.082

22 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia Honda 211.9 1’46.285 2.532 / 0.344

23 22 Kazuki MASAKI JPN RBA BOE Skull Rider KTM 207.8 1’46.296 2.543 / 0.011

24 10 Dennis FOGGIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 211.7 1’46.322 2.569 / 0.026

25 81 Stefano NEPA ITA CIP – Green Power KTM 210.2 1’46.374 2.621 / 0.052

26 72 Alonso LOPEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 205.3 1’46.408 2.655 / 0.034

27 23 Niccolò ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse Honda 207.8 1’46.626 2.873 / 0.218

28 65 Philipp OETTL GER Sudmetal Schedl GP Racing KTM 208.7 1’46.866 3.113 / 0.240

29 73 Maximilian KOFLER AUT Motosport Kofler KTM 210.6 1’47.212 3.459 / 0.346

88 Jorge MARTIN SPA Del Conca Gresini Moto3 Honda

