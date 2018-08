Moto2, GP Repubblica Ceca 2018: Miguel Oliveira regola Luca Marini e Francesco Bagnaia e sale in vetta alla classifica iridata

Il portoghese Miguel Oliveira (Red Bull KTM Ajo) vince uno spettacolare Gran Premio della Repubblica Ceca 2018 della Moto2 dopo una bellissima battaglia con gli italiani e, non ultimo, si porta in vetta alla classifica generale per la prima volta in questo campionato. Un weekend perfetto per il lusitano che oggi ha saputo lottare gomito a gomito fino all’ultima curva per avere la meglio di un coriaceo Luca Marini (Sky Racing VR46) che, letteralmente, ci ha provato fino all’ultimo metro. il distacco tra i due è di appena 70 millesimi, mentre il podio lo completa il suo compagno di team, Francesco “Pecco” Bagnaia staccato di appena mezzo secondo. L’ex leader della graduatoria ha, a sua volta, dovuto sudare parecchio per tenere alle proprie spalle Lorenzo Baldassarri (Kalex Pons HP40) che si ferma a due decimi dal torinese.

Quinta posizione per lo spagnolo Xavi Vierge (Kalex Dynavolt) che, dopo aver tenuto con i denti il ritmo dei primi, nelle ultime fasi molla il colpo e conclude a 3.3 da Oliveira. Sesto il sudafricano Brad Binder (Red Bull KTM Ajo) a 3.6, settimo il tedesco Marcel Schrotter (Kalex Dynavolt) che, dopo un fine settimana scintillante, delude proprio in gara e si ferma a 51 millesimi d Binder. Ottavo lo spagnolo Jorge Navarro (Kalex Federal Oil) a 3.7, nono il britannico Sam Lowes (KTM Swiss) a 4.0, mentre è decimo Mattia Pasini (Kalex Italtrans) a 5.0.

Gli altri italiani: chiude al 14esimo posto Andrea Locatelli (Kalex Italtrans) a 9.4 dalla vetta, davanti a Simone Corsi (Kalex Tasca) a 10.0. Ritirati Romano Fenati (Kalex Marinelli) che, dopo un ride through per colpa di una falsa partenza, decide di conclude anzitempo la sua gara, mentre cade nelle prime fasi di gara Stefano Manzi (Suter Forward)

La gara ha vissuto su un avvincente sfida tra i primi quattro, con Luca Marini e Francesco Bagnaia che hanno comandato a lungo la gara, ma il loro ritmo non è stato sufficiente per fare la differenza. Miguel Oliveira ha saputo prendere il comando al momento giusto e gestire nel migliore dei modi l’aspro duello finale con Luca Marini. Out nelle prime fasi di gara gli spagnoli Joan Mir (Kalex EG 0,0 VDS) in un incidente a tre nel corso del primo giro, e il suo compagno Alex Marquez che a metà gara finisce nella ghiaia di curva 13 subito dopo aver sorpassato Miguel Oliveira. In quel momento il fratellino di Marc sembrava il più veloce in pista. Occasione e punti preziosi gettati alle ortiche.

ORDINE DI ARRIVO GP REPUBBLICA CECA 2018 MOTO2

1 25 44 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Ajo KTM 156.4 39’22.324

2 20 10 Luca MARINI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 156.4 +0.070

3 16 42 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 156.4 +0.525

4 13 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Pons HP40 Kalex 156.3 +0.745

5 11 97 Xavi VIERGE SPA Dynavolt Intact GP Kalex 156.2 +3.362

6 10 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 156.2 +3.643

7 9 23 Marcel SCHROTTER GER Dynavolt Intact GP Kalex 156.1 +3.694

8 8 9 Jorge NAVARRO SPA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 156.1 +3.728

9 7 22 Sam LOWES GBR Swiss Innovative Investors KTM 156.1 +4.038

10 6 54 Mattia PASINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 156.1 +5.030

11 5 20 Fabio QUARTARARO FRA Boost – Speed Up Racing Speed Up 156.1 +5.153

12 4 40 Augusto FERNANDEZ SPA Pons HP40 Kalex 156.0 +5.839

13 3 27 Iker LECUONA SPA Swiss Innovative Investors KTM 155.9 +6.857

14 2 5 Andrea LOCATELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 155.8 +9.473

15 1 24 Simone CORSI ITA Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 155.7 +10.054

16 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 155.7 +10.626

17 77 Dominique AEGERTER SWI Kiefer Racing KTM 155.7 +10.658

18 16 Joe ROBERTS USA NTS RW Racing GP NTS 155.2 +18.136

19 4 Steven ODENDAAL RSA NTS RW Racing GP NTS 155.1 +19.040

20 89 Khairul Idham PAWI MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 155.0 +21.334

21 66 Niki TUULI FIN Petronas Sprinta Racing Kalex 154.6 +28.078

22 95 Jules DANILO FRA Nashi Argan SAG Team Kalex 154.1 +34.570

23 51 Eric GRANADO BRA Forward Racing Team Suter 153.5 +45.169

24 12 Sheridan MORAIS POR Willi Race Racing Team Kalex 152.0 +1’08.853

Not Classified

52 Danny KENT GBR Boost – Speed Up Racing Speed Up 155.5 8 Laps

73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 156.3 11 Laps

13 Romano FENATI ITA Marinelli Snipers Team Kalex 149.9 12 Laps

62 Stefano MANZI ITA Forward Racing Team Suter 154.2 14 Laps

18 Xavi CARDELUS AND Team Stylobike Kalex 149.9 17 Laps

55 Alejandro MEDINA SPA SAG Team Kalex 144.9 18 Laps

Not Finished 1st Lap

36 Joan MIR SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 0 Lap

64 Bo BENDSNEYDER NED Tech 3 Racing Tech 3 0 Lap

87 Remy GARDNER AUS Tech 3 Racing Tech 3 0 Lap

alessandro.passanti@oasport.it

foto: Valerio Origo