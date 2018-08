Classifica Mondiale Moto2, GP Repubblica Ceca 2018: Miguel Oliveira sale al comando con 2 punti su Bagnaia. Marquez esce dalla lotta

Il Gran Premio della Repubblica Ceca 2018 della Moto2 regala il primo scossone stagionale alla classifica. Al comando, infatti, non c’è più il nostro Francesco “Pecco” Bagnaia, oggi terzo, ma il portoghese Miguel Oliveira che centra 25 punti di platino e sale in vetta con 166 punti, due in più del suo rivale per il titolo. Ormai la corsa al successo finale si restringe a loro due, dato che Alex Marquez rovina tutto cadendo ed ora si ritrova a -53 dal lusitano. In quarta posizione si riporta Lorenzo Baldassarri, oggi quarto, superando Brad Binder e Joan Mir. Lo spagnolo, infatti, viene abbattuto nel corso del primo giro e vede uno “zero” in classifica davvero negativo per la sua annata. Con il secondo posto di oggi Luca Marini sale in 11esima posizione a quota 63 punti, a meno 6 da Mattia Pasini.

CLASSIFICA GENERALE MONDIALE MOTO2 2018

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL MOTOMONDIALE













alessandro.passanti@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo