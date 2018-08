Moto3, GP Repubblica Ceca 2018: il duello Martin-Bezzecchi riprende a Brno. L’italiano vuol rispondere allo spagnolo

Dopo una pausa di tre settimane il Circus del Motomondiale 2018 torna protagonista a Brno (Repubblica Ceca), sede del decimo round del campionato iridato. Nella minima cilindrata (Moto3) la situazione è molto serrata nelle prime due posizioni: sono solo sette le lunghezze che separano il nostro Marco Bezzecchi dallo spagnolo Jorge Martin, leader della graduatoria a quota 130 punti.

Al giro di boa dell’annata la situazione sembra ristretta ai due piloti citati visto che l’iberico Aron Canet, terzo in classifica con i suoi 38 punti di ritardo, ha un gap non trascurabile, enfatizzato anche dalla poca continuità messa in mostra nel corso dei GP disputati. Lo stesso discorso vale anche per i nostri Fabio Di Giannantonio (quarto a quota 91 punti) ed Enea Bastianini (quinto a 84 punti).

Sarà dunque confronto Martin-Bezzecchi? Sembrerebbe di sì. A farsi preferire, per il momento, è il pilota della Honda. Le due vittorie consecutive di Assen (Olanda) e del Sachsenring (Germania) hanno messo in una posizione di forza il centauro nativo di Madrid. I cinque successi stagionali, inoltre, sono un valido argomento a sostegno della propria candidatura per il titolo, essendo il pilota più veloce del lotto.

Spetterà al “Bez” interrompere la serie positiva del rivale. Il 19enne romagnolo ha grandi qualità ed ha dimostrato un ottimo adattamento alla KTM del Team Redox PruestelGP. I 6 podi stagionali (vittoria in Argentina) non sono certo frutto del caso e sull’asfalto ceco ci si aspetta una risposta decisa.

Non sarà però semplice. Guardando le caratteristiche del tracciato, la Honda potrebbe godere di qualche vantaggio. Come è noto, la moto nipponica è dotata di un’ottima guidabilità e lungo i curvoni veloci di Brno potrebbe esprimersi al meglio. La potenza maggiore della KTM, dunque, potrebbe risentirne e di questo Bezzecchi e la sua squadra dovranno tener conto per trovare una messa a punto ideale.

E’ anche su questi particolari che si potrà decidere la corsa domenicale. Non resta che attendere il giudizio della pista.













FOTOCATTAGNI