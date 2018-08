Moto2, GP Gran Bretagna 2018: prove libere 2. Alex Marquez precede Marini, poi arriva la pioggia. Bagnaia 7°, Oliveira lontano

I meteorologi inglesi avevano previsto pioggia per questo pomeriggio e così è stato. La seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna 2018 della Moto2, infatti, è stata pesantemente condizionata dalle condizioni meteo avverse. Gli ombrelli si sono aperti dopo appena 10 minuti del turno, permettendo ai piloti di completare solamente pochi giri. Il migliore è risultato lo spagnolo Alex Marquez (Kalex EG 0,0 VDS) in 2:10.452, davanti a Luca Marini (Sky Racing VR46) a 228 millesimi, mentre è terzo lo svizzero Dominique Aegerter (KTM Swiss) a 280.

Quarta posizione per il francese Fabio Quartararo (Speed Up) a 404, mentre in quinta si classifica il giapponese Tetsuta Nagashima (Kalex Idemitsu) a 470. Sesta posizione per l’australiano Remy Gardener (Tech3) a 532, mentre in settima troviamo Francesco “Pecco” Bagnaia (Sky Racing VR46) a 621. Ottava posizione per lo spagnolo Iker Lecuona (KTM Swiss) a 1.143, nona per il sudafricano Brad Binder (Red Bull KTM Ajo) a 1.668, mentre è decimo Stefano Manzi (Suter Forward) a 2.227.

Gli altri italiani: conclude 11esimo Simone Corsi (Kalex Tasca) a 2.581, mentre Romano Fenati (Kalex Marinelli) è 15esimo a 4.172. Andrea Locatelli (Kalex Italtrans) chiude in 17esima posizione a 5 secondi esatti, mentre Federico Fuligni (Kalex Tasca) è 22esimo a 7.661. Per Lorenzo Baldassarri (Kalex Pons) e Mattia Pasini (Kalex Italtrans) i tempi sono stati ottenuti solamente con la pista bagnata, per cui i distacchi valicano i 13 secondi. Stesso discorso per il portoghese Miguel Oliveira (Red Bull KTM Ajo) con 14.324 secondi di distacco, in una sessione nella quale non ha voluto forzare.

La seconda sessione delle prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna della Moto2 è stata assolutamente interlocutoria viste le condizioni meteo avverse, e rimanda tutto alla giornata di domani in vista delle qualifiche. Anche per il sabato di Silverstone si parla di pericolo pioggia, per cui tutto potrà accadere sul circuito del Northamptonshire.

