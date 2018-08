MotoGP, Valentino Rossi: “Voglio capire se la Yamaha vuole vincere. Il fisico tiene bene”

Un Valentino Rossi tutt’altro che felice quello che si appresta ad affrontare quest’ultima parte di stagione nel motomondiale 2018. Il suo campionato iridato di MotoGP sta andando davvero dalla parte sbagliata a causa degli ormai noti problemi di elettronica che presenta la Yamaha. Il Dottore con la sua classe prova a diminuire il gap dagli avversari, ma il mezzo a disposizione non glielo concede.

“Manca ancora molto alla fine della stagione ed è frustrante non riuscire a migliorare – ha dichiarato al sito della MotoGp – vorrei capire se Yamaha vuole vincere, ma è anche fondamentale capire quanto si vuole sforzare per risolvere la situazione. Ora sono secondo, è una buona posizione ma credo sia difficile tenerla fino alla fine. La cosa peggiore è che non solo abbastanza veloce per mettere pressione a Marquez”.

Prosegue: “Non siamo al massimo perché spesso in questa stagione ho guidato molto bene e sono certo che con un prototipo più competitivo avrei potuto lottare per la vittoria in molte occasioni”.

Sulla sua condizione: “Fisicamente mi sento molto in forma quest’anno. E’ un peccato essere fermato solo dai problemi alla moto, mi sento molto forte. Mi alleno tanto e sto bene. Arrivo a fine gara che potrei tranquillamente fare altri cinque giri a tutta”.













Foto: Valerio Origo