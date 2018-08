Moto2, GP Austria 2018: splendida pole per Francesco Bagnaia che fa il vuoto nei confronti di Oliveira e Quartararo

Tornano sole e temperature estive al Red Bull Ring, dopo tanta pioggia, e Francesco “Pecco” Bagnaia (Sky Racing VR46) piazza una strepitosa pole position nel Gran Premio di Austria 2018 della Moto2. Il pilota nato a Torino è stato in grado di centrare il miglior tempo (1:29.409) in avvio di sessione, come spesso capita nella classe mediana, senza che gli avversari potessero poi sorpassarlo. Alle sue spalle si è classificato il rivale diretto verso la corsa al titolo iridato, il portoghese Miguel Oliveira (Red Bull KTM Ajo) con un distacco di 310 millesimi e che domani farà il suo esordio in prima fila in questa stagione, mentre completa il terzetto il francese Fabio Quartararo (Speed Up) con poco più di mezzo secondo di ritardo.

Quarta posizione per lo spagnolo Jorge Navarro (Kalex Federal Oil) a 627 millesimi, quinta per il suo connazionale Alex Marquez (Kalex EG 0,0 VDS) a 649, sesta per Mattia Pasini (Kalex Italtrans) a 660, settima per il tedesco Marcel Schrotter (Kalex Dynavolt) a 686, ottava per il sudafricano Brad Binder (Red Bull KTM Ajo) a 716, nona per Lorenzo Baldassarri (Kalex Pons) a 726, mentre è decimo Luca Marini (Sky Racing VR 46) a 785. Il poleman di Brno è stato protagonista di una caduta a 22 minuti dalla conclusione in curva 7, con la sua moto che è rimasta in traiettoria perdendo anche diversi pezzi. Tutto questo ha costretto la direzione gara a esporre per qualche minuto la bandiera rossa, in concomitanza, anche, con una caduta dello spagnolo Joan Mir (Kalex EG 0,0 VDS) in curva 4. Lo spagnolo ha concluso la sessione in 20esima posizione. Ha avuto un finale peggiore di giornata il suo connazionale Xavi Vierge (Kalex Dynavolt), tamponato in curva 1 dal sudafricano Steven Odendaal (NTS Rw). La clinica mobile lo ha decretato non in condizioni di correre domani.

Gli altri italiani: 14esima posizione per Andrea Locatelli (Kalex Italtrans) a 861 millesimi, davanti a Romano Fenati (Kalex Marinelli) a 877, 18esima per Simone Corsi (Kalex Tasca) a un secondo esatto, quindi 23esima posizione per Stefano Manzi (Suter Forward) a 1.245, mentre è 33esimo, ed ultimo, Federico Fuligni (Kalex Tasca) a 4.316.

CLASSIFICA QUALIFICHE GP AUSTRIA 2018 MOTO2

1 42 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 254.1 1’29.409

2 44 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Ajo KTM 253.2 1’29.719 0.310 / 0.310

3 20 Fabio QUARTARARO FRA (+)Ego – Speed Up Racing Speed Up 254.1 1’29.930 0.521 / 0.211

4 9 Jorge NAVARRO SPA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 252.4 1’29.971 0.562 / 0.041

5 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 252.9 1’30.058 0.649 / 0.087

6 54 Mattia PASINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 252.7 1’30.069 0.660 / 0.011

7 23 Marcel SCHROTTER GER Dynavolt Intact GP Kalex 252.1 1’30.095 0.686 / 0.026

8 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 252.6 1’30.125 0.716 / 0.030

9 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Pons HP40 Kalex 248.9 1’30.135 0.726 / 0.010

10 10 Luca MARINI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 250.5 1’30.194 0.785 / 0.059

11 87 Remy GARDNER AUS Tech 3 Racing Tech 3 251.5 1’30.195 0.786 / 0.001

12 27 Iker LECUONA SPA Swiss Innovative Investors KTM 251.5 1’30.197 0.788 / 0.002

13 40 Augusto FERNANDEZ SPA Pons HP40 Kalex 251.4 1’30.215 0.806 / 0.018

14 5 Andrea LOCATELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 253.2 1’30.270 0.861 / 0.055

15 13 Romano FENATI ITA Marinelli Snipers Team Kalex 253.3 1’30.286 0.877 / 0.016

16 22 Sam LOWES GBR Swiss Innovative Investors KTM 249.9 1’30.336 0.927 / 0.050

17 52 Danny KENT GBR (+)Ego – Speed Up Racing Speed Up 252.8 1’30.401 0.992 / 0.065

18 24 Simone CORSI ITA Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 253.3 1’30.409 1.000 / 0.008

19 77 Dominique AEGERTER SWI Kiefer Racing KTM 248.7 1’30.452 1.043 / 0.043

20 36 Joan MIR SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 250.8 1’30.486 1.077 / 0.034

21 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 250.2 1’30.555 1.146 / 0.069

22 89 Khairul Idham PAWI MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 251.3 1’30.555 1.146

23 62 Stefano MANZI ITA Forward Racing Team Suter 249.7 1’30.654 1.245 / 0.099

24 16 Joe ROBERTS USA NTS RW Racing GP NTS 247.1 1’30.794 1.385 / 0.140

25 4 Steven ODENDAAL RSA NTS RW Racing GP NTS 250.3 1’30.959 1.550 / 0.165

26 95 Jules DANILO FRA Nashi Argan SAG Team Kalex 253.3 1’31.093 1.684 / 0.134

27 64 Bo BENDSNEYDER NED Tech 3 Racing Tech 3 249.4 1’31.132 1.723 / 0.039

28 97 Xavi VIERGE SPA Dynavolt Intact GP Kalex 251.1 1’31.377 1.968 / 0.245

29 66 Niki TUULI FIN Petronas Sprinta Racing Kalex 247.6 1’31.404 1.995 / 0.027

30 32 Isaac VIÑALES SPA Forward Racing Team Suter 247.1 1’31.468 2.059 / 0.064

31 55 Alejandro MEDINA SPA SAG Team Kalex 249.9 1’31.790 2.381 / 0.322

32 18 Xavi CARDELUS AND Team Stylobike Kalex 250.5 1’32.012 2.603 / 0.222

33 21 Federico FULIGNI ITA Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 245.6 1’33.725 4.316 / 1.713

