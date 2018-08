Moto2, GP Austria 2018: prove libere 3. Remy Gardner stupisce sul bagnato davanti a Lecuona e Schrotter. Oliveira 4°, Bagnaia 17°

Remy Gardner (Tech3) sorprende tutti e chiude in vetta la terza sessione di prove libere del Gran Premio di Austria 2018 della Moto2. L’australiano ha la capacità di segnare il miglior tempo di 1:38.377 nel momento migliore della pista e rimane in vetta fino alla conclusione, con l’asfalto che non permette ai rivali di superare il suo limite. Alle sue spalle lo spagnolo Iker Lecuona (KTM Swiss) distanziato di poco meno di nove decimi, mentre in terza posizione troviamo il tedesco Marcel Schrotter (Kalaex Dynavolt) a 1.013.

Quarta posizione per il leader della classifica generale, Miguel Oliveira (Red Bull KTM Ajo) con un distacco di 1.022 da Gardener. Il portoghese ha vissuto un brutto finale di sessione, venendo tamponato in curva 1 da Lecuona. Nessun problema per i due piloti, ma uno spavento che Oliveira si sarebbe risparmiato volentieri. Quinta posizione per il primo degli italiani, Andrea Locatelli (Kalex Italtrans) a 1.391, sesta per il francese Fabio Quartararo (Speed Up) a 1.868, settima per Mattia Pasini (Kalex Italtrans) a 1.872, ottava per lo statunitense Joe Roberts (NTS Rw) a 1.878, nona per Lorenzo Baldassarri (Kalex Pons) a 1.990, mentre è decimo il britannico Sam Lowes (KTM Swiss) a 2.049.

Gli altri italiani: 17esima posizione per Francesco Bagnaia (Sky Racing VR46) che ha preferito non correre rischi, chiudendo a 2.781 da Gardner, quindi 19esimo il suo compagno di scuderia Luca Marini a 2.894, 22esimo Stefano Manzi a 3.042, 26esimo Romano Fenati a 3.448, davanti a Simone Corsi (Kalex Tasca) a 3.610. Chiude al 33esimo posto Federico Fuligni a 6.624

Le condizioni meteo hanno nuovamente scombinato i piani dei team. Sembrava, infatti, che il peggio fosse passato, con una FP3 della MotoGP che si era conclusa sull’asciutto, ma la pioggia è tornata a cadere sul Red Bull Ring, rendendo il tracciato bagnato anche per la terza sessione di prove libere della classe mediana. I tempi, per questo motivo, sono risultati nettamente più alti rispetto a quelli ottenuti sull’asciutto nella giornata di ieri. I piloti hanno sfruttato questi quarantacinque minuti per migliorare la propria confidenza con assetti e gomme da bagnato, anche se la gara si annuncia all’insegna di sole e caldo. Alle ore 15.05 sarà tempo di qualifiche, per comporre la griglia di partenza del Gran Premio di domani.

CLASSIFICA FP3 GP AUSTRIA MOTO2 2018

1 87 Remy GARDNER AUS Tech 3 Racing Tech 3 246.5 1’38.377

2 27 Iker LECUONA SPA Swiss Innovative Investors KTM 247.1 1’39.275 0.898 / 0.898

3 23 Marcel SCHROTTER GER Dynavolt Intact GP Kalex 242.4 1’39.390 1.013 / 0.115

4 44 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Ajo KTM 246.7 1’39.399 1.022 / 0.009

5 5 Andrea LOCATELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 242.8 1’39.768 1.391 / 0.369

6 20 Fabio QUARTARARO FRA (+)Ego – Speed Up Racing Speed Up 247.3 1’40.245 1.868 / 0.477

7 54 Mattia PASINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 247.5 1’40.249 1.872 / 0.004

8 16 Joe ROBERTS USA NTS RW Racing GP NTS 244.2 1’40.255 1.878 / 0.006

9 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Pons HP40 Kalex 243.1 1’40.367 1.990 / 0.112

10 22 Sam LOWES GBR Swiss Innovative Investors KTM 243.1 1’40.426 2.049 / 0.059

11 52 Danny KENT GBR (+)Ego – Speed Up Racing Speed Up 248.6 1’40.492 2.115 / 0.066

12 32 Isaac VIÑALES SPA Forward Racing Team Suter 242.5 1’40.563 2.186 / 0.071

13 4 Steven ODENDAAL RSA NTS RW Racing GP NTS 246.3 1’40.691 2.314 / 0.128

14 40 Augusto FERNANDEZ SPA Pons HP40 Kalex 244.1 1’40.809 2.432 / 0.118

15 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 247.4 1’40.958 2.581 / 0.149

16 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 248.9 1’41.146 2.769 / 0.188

17 42 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 250.9 1’41.158 2.781 / 0.012

18 36 Joan MIR SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 244.2 1’41.158 2.781

19 10 Luca MARINI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 247.5 1’41.271 2.894 / 0.113

20 95 Jules DANILO FRA Nashi Argan SAG Team Kalex 244.6 1’41.301 2.924 / 0.030

21 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 245.0 1’41.417 3.040 / 0.116

22 62 Stefano MANZI ITA Forward Racing Team Suter 241.1 1’41.419 3.042 / 0.002

23 64 Bo BENDSNEYDER NED Tech 3 Racing Tech 3 242.5 1’41.509 3.132 / 0.090

24 97 Xavi VIERGE SPA Dynavolt Intact GP Kalex 244.5 1’41.606 3.229 / 0.097

25 9 Jorge NAVARRO SPA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 243.0 1’41.718 3.341 / 0.112

26 13 Romano FENATI ITA Marinelli Snipers Team Kalex 245.5 1’41.825 3.448 / 0.107

27 24 Simone CORSI ITA Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 242.6 1’41.987 3.610 / 0.162

28 66 Niki TUULI FIN Petronas Sprinta Racing Kalex 243.2 1’42.055 3.678 / 0.068

29 89 Khairul Idham PAWI MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 244.5 1’42.249 3.872 / 0.194

30 77 Dominique AEGERTER SWI Kiefer Racing KTM 247.0 1’42.304 3.927 / 0.055

31 18 Xavi CARDELUS AND Team Stylobike Kalex 242.5 1’42.452 4.075 / 0.148

32 55 Alejandro MEDINA SPA SAG Team Kalex 242.2 1’43.694 5.317 / 1.242

33 21 Federico FULIGNI ITA Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 241.9 1’45.001 6.624 / 1.307

alessandro.passanti@oasport.it

Foto: Facebook Remy Gardner