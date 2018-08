Moto2, GP Austria 2018: prove libere 2. Sul bagnato emerge a sorpresa Steven Odendaal davanti a Gardner e Marini

Piove, e non poco, sul Red Bull Ring, e la seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Austria 2018 della Moto2 viene sconvolta. I tempi risultano assolutamente interlocutori, vista la quantità di acqua in pista, e il miglior tempo lo fissa un vero e proprio outsider: il sudafricano Steven Odendaal (NTS Rw) che ha piazzato un buon 1:43.344 proprio in chiusura di turno, superando in extremis per 233 millesimi il suo compagno di scuderia, lo statunitense Joe Roberts.

Terza posizione per il primo degli italiani, Luca Marini (Sky Racing VR46) staccato di 239 millesimi, mentre in quarta si è classificato l’australiano Remy Gardner (Tech3) a quattro decimi. Quinta posizione per il malese Khairul Idham Pawi (Kalaex Idemitsu) a 412 millesimi, mentre è sesto lo spagnolo Xavi Vierge (Kalex Dynavolt) a 543, davanti al francese Fabio Quartararo (Speed Up) a 587. Ottavo il nostro Andrea Locatelli (Kalex Italtrans) a 588, nono il giapponese Tetsuta Hagashima (Kalex Idemitsu) a 617 e autore di una spettacolare scivolata proprio sotto la bandiera a scacchi in concomitanza dell’ultima curva, mentre è decimo Francesco “Pecco” Bagnaia (Sky Racing VR46) a 764.

Gli altri italiani: Romano Fenati (Kalex Marinelli) chiude la seconda sessione di prove libere in 15esima posizione a 1.236, Lorenzo Baldassarri (Kalex Pons) è 20esimo a 1.843, quindi troviamo Stefano Manzi (Suter Forward) in 24esima a 2.557. davanti a Simone Corsi (Kalex Tasca) a 2.758. Non hanno preso parte al turno Federico Fuligni (Kalex Tasca) e Mattia Pasini (Kalex Italtrans).

La FP2 della Moto2, dunque, si conclude con risultati assolutamente interlocutori e poco indicativi in vista del prosieguo del weekend. Domattina si torna in pista con, ancora, il rischio pioggia, mentre qualifiche e gare dovrebbero essere sull’asciutto. Vedremo, dunque, se Francesco Bagnaia e Miguel Oliveira, solamente 30esimo oggi pomeriggio, torneranno a regalarci grande spettacolo con il loro duello al vertice.

CLASSIFICA TEMPI FP2 MOTO2

1 4 Steven ODENDAAL RSA NTS RW Racing GP NTS 243.6 1’43.344

2 16 Joe ROBERTS USA NTS RW Racing GP NTS 241.8 1’43.577 0.233 / 0.233

3 10 Luca MARINI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 243.6 1’43.583 0.239 / 0.006

4 87 Remy GARDNER AUS Tech 3 Racing Tech 3 243.0 1’43.747 0.403 / 0.164

5 89 Khairul Idham PAWI MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 242.8 1’43.756 0.412 / 0.009

6 97 Xavi VIERGE SPA Dynavolt Intact GP Kalex 242.0 1’43.887 0.543 / 0.131

7 20 Fabio QUARTARARO FRA (+)Ego – Speed Up Racing Speed Up 243.2 1’43.931 0.587 / 0.044

8 5 Andrea LOCATELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 233.9 1’43.932 0.588 / 0.001

9 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 240.1 1’43.961 0.617 / 0.029

10 42 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 244.1 1’44.108 0.764 / 0.147

11 27 Iker LECUONA SPA Swiss Innovative Investors KTM 239.3 1’44.128 0.784 / 0.020

12 22 Sam LOWES GBR Swiss Innovative Investors KTM 240.3 1’44.176 0.832 / 0.048

13 36 Joan MIR SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 245.0 1’44.321 0.977 / 0.145

14 18 Xavi CARDELUS AND Team Stylobike Kalex 239.7 1’44.448 1.104 / 0.127

15 13 Romano FENATI ITA Marinelli Snipers Team Kalex 245.8 1’44.580 1.236 / 0.132

16 23 Marcel SCHROTTER GER Dynavolt Intact GP Kalex 238.4 1’44.984 1.640 / 0.404

17 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 241.1 1’45.000 1.656 / 0.016

18 52 Danny KENT GBR (+)Ego – Speed Up Racing Speed Up 244.0 1’45.109 1.765 / 0.109

19 55 Alejandro MEDINA SPA SAG Team Kalex 237.9 1’45.172 1.828 / 0.063

20 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Pons HP40 Kalex 240.3 1’45.187 1.843 / 0.015

21 64 Bo BENDSNEYDER NED Tech 3 Racing Tech 3 241.0 1’45.312 1.968 / 0.125

22 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 244.5 1’45.403 2.059 / 0.091

23 77 Dominique AEGERTER SWI Kiefer Racing KTM 239.2 1’45.658 2.314 / 0.255

24 62 Stefano MANZI ITA Forward Racing Team Suter 240.3 1’45.901 2.557 / 0.243

25 24 Simone CORSI ITA Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 242.4 1’46.102 2.758 / 0.201

26 95 Jules DANILO FRA Nashi Argan SAG Team Kalex 240.5 1’46.223 2.879 / 0.121

27 32 Isaac VIÑALES SPA Forward Racing Team Suter 237.4 1’46.560 3.216 / 0.337

28 66 Niki TUULI FIN Petronas Sprinta Racing Kalex 241.8 1’47.105 3.761 / 0.545

29 9 Jorge NAVARRO SPA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 227.3 1’47.871 4.527 / 0.766

30 44 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Ajo KTM 237.8 1’48.141 4.797 / 0.270

31 40 Augusto FERNANDEZ SPA Pons HP40 Kalex 241.2 1’48.405 5.061 / 0.264

21 Federico FULIGNI ITA Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex

54 Mattia PASINI ITA Italtrans Racing Team Kalex

