Montepremi Champions League 2018-2019: quanti soldi guadagnano le squadre? Tutte le cifre delle italiane: Juventus ricchissima, pari Inter-Napoli

Il montepremi della Champions League 2018-2019 sarà particolarmente ricco e succulento: il prize money toccherà la cifra record di 1,95 miliardi di euro (sic!). Sul piatto addirittura mezzo miliardo di euro in più rispetto alla passata stagione, frutto della modifica del regolamento che ha portato le quattro Nazioni di riferimento a livello continentale (Italia, Inghilterra, Spagna, Germania) ad avere quattro squadre ciascuna alla fase a gironi. La presenza dei migliori team europei ha attirato ancora un maggior interesse da parte degli sponsor e così il montepremi è letteralmente lievitato e ne beneficeranno tutti.

Ma quanti soldi guadagneranno le varie squadre? Gli incassi per ogni formazione deriveranno dal semplice diritto di partecipazione, dal market pool, dal ranking storico e naturalmente dal cammino che verrà compiuto in questa edizione. Vediamo nel dettagliato quanti soldi guadagnano le squadre italiane dalla partecipazione alla Champions League 2018-2019 di calcio. Parliamo di cifra minima a cui poi si aggiungeranno i soldi derivanti dai risultati ottenuti in questa edizione del torneo (fonte calcioefinanza.it):

JUVENTUS:

TOTALE: 58,4 milioni (15,3 partecipazione; 13,4 market pool; 29,7 ranking)

NAPOLI:

TOTALE: 39,5 milioni (15,3 partecipazione; 10,9 market pool; 13,3 ranking)

ROMA:

TOTALE: 35,9 milioni (15,3 partecipazione; 8,4 market pool; 12,2 ranking)

INTER:

TOTALE: 38,9 milioni (15,3 partecipazione; 5,9 market pool; 17,7 ranking)













Foto: bestino / Shutterstock.com