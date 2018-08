Volley, Paola Egonu: “Ai Mondiali per lasciare il segno. L’Italia dà il massimo, ci sono segnali positivi”

“Ai Mondiali mi aspetto di lasciare il segno, di divertirmi e di esprimere tutta la nostra identità di squadra“. Paola Egonu si presenta estremamente combattiva in un’intervista rilasciata a Tuttosport quando manca poco più di un mese alla rassegna iridata che scatterà il prossimo 29 settembre in Giappone. La 19enne è indubbiamente l’arma in più della nostra Nazionale ma non vive il suo ruolo con grandi difficoltà: “Non ne sento il peso perché faccio parte di un gruppo coeso dove ognuno dà il suo contributo per il successo della squadra. Io faccio l’opposto e quindi mi spetta il compito di attaccare. Cerco di dare il massimo come fanno tutte le mie compagne“.

L’Italia si presenta come outsider per i Mondiali, il CT Davide Mazzanti ha chiesto alla squadra di essere creativa e intraprendente con l’obiettivo di fare saltare il banco e di sorprendere tutti: “Si lavora come sempre ma quello che ci chiede il coach è di sentirci sempre libere di sperimentare tutte le opzioni che ci vengono in mente. Le soluzioni che funzionano diventano poi schemi da adottare quando si va in campo per un match. La differenza sta nel modo in cui ognuna di noi si cala nel lavoro che stiamo svolgendo e quello che riesce a dare al gruppo. E questo gruppo sta dando il cento per cento. Certo, c’è ancora tanto lavoro da fare ma i segnali positivi sono già arrivati. Siamo reduci da un torneo in cui abbiamo messo in mostra belle cose anche se siamo ancora in una fase di carico. Questo vuol dire che non siamo ancora brillanti ma è sicuro che lo diventeremo“.