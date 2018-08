Basket, Gigi Datome su Gallinari: “Ognuno è libero di fare le proprie scelte, poi bisogna prendersene la responsabilità”

È un Gigi Datome pratico quello che ha concesso qualche parola al Corriere dello Sport in relazione al dibattito in corso sulla rinuncia alla Nazionale, per le partite di settembre delle qualificazioni ai Mondiali di Cina 2019, di Danilo Gallinari. Raggiunto da Andrea Barocci, il capitano della Nazionale e pilastro del Fenerbahce ha dichiarato quanto segue:

“Dico la mia da giocatore ma anche da capitano. Ho visto che la stampa parla più di quelli che mancavano che non di quelli che c’erano. Per me è giusto focalizzarsi su chi è presente in azzurro. Gallinari? Ognuno ha la libertà di fare le proprie scelte. Poi ovviamente a ogni azione consegue una reazione; bisogna prendersi la responsabilità delle decisioni prese. Siamo tutti adulti e ognuno deve tirare le proprie somme“.

Datome, che in tutta la sua carriera, fin dalle giovanili, non ha mai saltato un appuntamento con la Nazionale, tornerà disponibile assieme a Nicolò Melli per le partite contro Polonia e Ungheria dopo aver dovuto rinunciare alle tre finestre della prima fase come conseguenza dell’annosa battaglia tra FIBA e ULEB sui calendari, con le partite di Eurolega che vengono giocate anche durante i periodi riservati alla Nazionale (e quest’anno si giungerà a un clamoroso paradosso: Italia-Lituania e Zalgiris Kaunas-Olimpia Milano in campo lo stesso giorno, quasi alla stessa ora).













Credit: Ciamillo