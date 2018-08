Tiro a volo, Mondiali 2018: i favoriti gara per gara. Possibile bottino pieno nel trap per gli azzurri?

Dal 2 al 14 settembre si disputeranno i Mondiali di tiro a volo a Changwon, in Corea del Sud. La competizione quest’anno assume maggiore spessore perché assegna i primi pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020 (quattro per ogni disciplina inserita nel programma olimpico). Ciò rende la rassegna iridata ancora più interessante rispetto al solito, dato che i tiratori vogliono assicurarsi immediatamente un posto nella manifestazione multisportiva più seguita al mondo. Andiamo a scoprire i favoriti per ogni disciplina, maschile e femminile.

Trap maschile

Giovanni Pellielo è la storica bandiera del movimento azzurro nel tiro a volo. Il 48enne piemontese vanta quattro titoli iridati e altrettante medaglie olimpiche, un curriculum di tutto rispetto per ambire come minimo alla medaglia. Attenzione anche a Mauro De Filippis, capace di ottenere il successo nella tappa di Coppa del Mondo svoltasi nel medesimo impianto quest’anno. Gli avversari da battere su tutti sono il campione europeo in carica Bostjan Macek (Slovenia) e il ceco Jiri Liptak. Da non sottovalutare il britannico Aaron Heading.

Trap femminile

Jessica Rossi gareggia con il compito di difendere il trionfo di Mosca 2017. Obiettivo veramente impegnativo, viste le avversarie sulla carta. Le principali candidate a strappare lo scettro dalla tiratrice bolognese sono la finlandese Satu Makela-Nummela e la spagnola Fatima Galvez, rispettivamente numero uno e due del ranking mondiale. La Francia si presenta con la punta di diamante Melanie Couzy, neocampionessa continentale; anche la sammarinese Alessandra Perilli potrebbe occupare una posizione prestigiosa. Spostandoci oltreoceano invece occhi puntati sulle statunitensi Ariel Alease Skinner e Ashley Carroll.

Trap misto

Difficile effettuare un pronostico nel trap misto, ogni gara ha una storia a sé. Sicuramente l’Italia può puntare in alto grazie alla coppia Pellielo-Rossi, dominatrice in Austria nella rassegna continentale; il duo Grazini-Stanco invece possiede le potenzialità per sorprendere. Sulla carta i rivali più temibili provengono dalla Slovacchia (Rehak Stefecetova-Varga), che ha conquistato due tappe di Coppa del Mondo nella seguente stagione, e dalla Spagna (Bailon-Galvez). Da tenere in considerazione anche Kuwait e Slovenia (per la presenza del campione Europeo nella fossa olimpica individuale maschile).

Skeet maschile

Vincent Hancock è salito sul gradino più alto del podio nelle prime tre tappe di Coppa del Mondo, pare essere proprio il campione olimpico di Pechino 2008 e Londra 2012 il principale favorito per il titolo iridato. Uno dei pochi in grado di contrastare lo statunitense è Gabriele Rossetti, secondo lo scorso aprile proprio in Corea del Sud. I padroni di casa puntano tutto su Lee Jongjun, trionfante a Tucson. Jesper Hansen (Danimarca) è in stato di grazia dopo l’oro agli Europei. Riccardo Filipelli e Tammaro Cassandro difficilmente andranno a medaglia, ma possiedono le carte in regola per approdare alla fase finale.

Skeet femminile

Amber Hill (Gran Bretagna) contro Amber Rhode (Stati Uniti): potrebbe verificarsi un testa a testa tra queste due per il titolo iridato. A mettersi in mezzo la statunitense Kimberly Rhode, numero 1 del ranking e autrice del primato mondiale (58/60) in una finale di tiro a volo (record effettuato proprio a Changwon), ma anche Danka Bartekova (Slovacchia), campionessa europea da poche settimane. La campionessa olimpica di Rio 2016 Diana Bacosi è la più quotata per un piazzamento nella top-3 tra le azzurre.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: FITAV

luca.montanari@oasport.it