Marc Marquez, GP Repubblica Ceca 2018: “Si torna in sella. È positivo avere questo vantaggio ma la stagione è lunga”

Il Motomondiale torna dopo le vacanze e a presentarsi a Brno da leader del Mondiale di MotoGP è Marc Marquez: “La pausa è stata bella, un modo per divertirmi, rilassarmi ma anche analizzare la prima parte di stagione“, ha esordito lo spagnolo nella conferenza stampa che ha aperto il GP della Repubblica Ceca.

“La prima parte è stata positiva ma c’è stato qualche errore di troppo che è possibile migliorare. Ci siamo preparati bene e ora è il momento di tornare in sella, per ritrovare le sensazioni e i risultati che abbiamo trovato fin qui. È positivo ricominciare con 46 punti di vantaggio, ma la stagione è lunga. Devo mantenere lo stesso approccio, anche perché le Yamaha si avvicinano sempre di più, sono secondo e terzo, quindi sono molto forti“.

Quello di Brno è un appuntamento speciale per Marquez, che qui festeggia la centesima gara in MotoGP: “È una gara come le altre, ma essere già a cento vuol dire che il tempo va veloce. È impossibile recuperarlo per cui è giusto goderselo. È un bel numero, sono contento e spero di continuare così“. Cento gare significa anche fare un primo bilancio della carriera nella classe regina: “Ho vinto tante volte ma ho anche commesso tanti errori. Ricordo la prima parte della stagione 2015. Al Mugello e a Montmeló sono caduto due volte consecutive e ho perso tutte le chance di vincere il Mondiale. Tutti mi dicevano di andare cauto, che tutti i punti erano importanti, ma io venivo da due titoli di fila e per me ogni gara era tutto o niente. È importante ascoltare chi ti sta intorno ma io imparo solo quando vado a sbattere. Allora imparo in fretta!“, ha scherzato Marquez.

“La pausa è stata breve, sarebbe bello allungarla di una settimana“, ha risposto Marquez a chi gli ha chiesto di eventuali modifiche da apportare al calendario: “Alla fine abbiamo avuto una settimana e poi due mezze settimane, perché è importante allenarsi e stare in forma. L’anno prossimo ci saranno più gare ma so che la Dorna sta lavorando sul calendario“.













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL MOTOMONDIALE

alessandro.tarallo@osport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI