MotoGP, GP Repubblica Ceca 2018: prove libere. Programma, orari e come vederle in tv

Venerdì 3 agosto torneranno in piste le moto dopo la lunga pausa estiva: in programma le prove libere del GP di Repubblica Ceca 2018, tappa del Mondiale MotoGP. Sul tracciato di Brno, i piloti avranno a disposizione due sessioni per trovare il giusto set-up sulla propria moto e iniziare a mettere insieme i pezzi in vista delle qualifiche e della gara. Si preannuncia grande spettacolo, tutti sono molto agguerriti e vanno a caccia del risultato pieno.

Come sempre il grande favorito della vigilia sembra essere Marc Marquez che ha ormai in mano il Mondiale, ma Valentino Rossi cercherà un colpo di mano sul circuito dove è iniziata la sua leggenda. Andrea Dovizioso proverà a riscattarsi dopo un periodo molto complicato, attenzione anche all’altra Ducati di Jorge Lorenzo oltre a vari outsider.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari delle prove libere del GP di Repubblica Ceca, tappa del Mondiale MotoGP. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport MotoGP, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

VENERDI’ 3 AGOSTO:

09.00-09.40 Moto3, prove libere 1

09.55-10.40 MotoGP, prove libere 1

10.55-11.40 Moto2, prove libere 1

13.10-13.50 Moto3, prove libere 2

14.05-14.50 MotoGP, prove libere 2

15.05-15.50 Moto2, prove libere 2

GP REPUBBLICA CECA 2018: COME VEDERE LE PROVE LIBERE IN DIRETTA TV E STREAMING:

Le prove libere del GP di Repubblica Ceca 2018 saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sporto MotoGP e in diretta streaming su Sky Go.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.