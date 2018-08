Maverick Vinales, GP Repubblica Ceca 2018: “Voglio far progredire la moto con i nuovi aggiornamenti e puntare al successo”

Maverick Vinales si dimostra decisamente carico dopo la sosta estiva nel corso della conferenza stampa che ha dato il via ufficiale al fine settimana del Gran Premio della Repubblica Ceca 2018 della MotoGP di Brno. Le parole dello spagnolo confermano la sua fiducia, dopo un periodo positivo nel quale ha centrato due podi consecutivi, mettendosi alle spalle un inizio di campionato non semplice: “Come posso giudicare la mia prima metà di stagione? Direi che sono cresciuto gara dopo gara, iniziando a capire in maniera migliore la mia moto – spiega il catalano – Sono reduce da due podi di fila, per cui arrivo a Brno con tante motivazioni e voglio spingere al limite, dare tutto quello che ho. C’è ancora qualcosa da migliorare sulla mia M1, ma la base è buona, e dovremo gestire la situazione”.

Un Vinales pronto alla battaglia, ma che avrebbe preferito staccare in maniera più netta in questo break estivo: “Effettivamente abbiamo avuto poco tempo per riposarci, dato che dovevamo preparare subito il rientro e, come se non bastasse, con due gare dietro fila. Credo che sarebbe necessaria almeno una settimana di stop in più, perché nei 15 giorni di stacco che abbiamo avuto non hai a disposizione troppo tempo per rilassarti”.

Nonostante la vittoria sia ormai lontana più di un anno per la Yamaha, Valentino Rossi e lo stesso Vinales sono gli unici che stanno mantenendo aperto un Mondiale che sembra già in mano a Marc Marquez. La spiegazione è semplice: “Credo che, nonostante le difficoltà, sia io che Valentino siamo riusciti a sfruttare al meglio la nostra moto, conquistando sempre il massimo risultato possibile. Ora, però, è tempo di progredire, provare i nuovi aggiornamenti e incrociare le dita. Se, come speriamo, tutto andrà nella giusta direzione, potremo finalmente lottare per le vittorie, per un finale di stagione tutto da gustarci”.

Foto: Valerio Origo