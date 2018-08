Marc Marquez, GP Gran Bretagna 2018: “Circuito veloce, la Honda ha punti di forza. Lotteremo per il podio”

Marc Marquez è sempre più il padrone indiscusso del Mondiale MotoGP e nel weekend si presenterà a Silverstone per mettere una seria ipoteca sulla conquista del titolo iridato. Lo spagnolo vorrà essere grande protagonista del GP di Gran Bretagna e tornare al successo dopo il secondo posto ottenuto in Austria al termine di un serratissimo duello con Jorge Lorenzo.

Il pilota vanta 59 punti di vantaggio su Valentino Rossi ed è desideroso di piazzare il colpo da ko nei confronti del Dottore anche se fa un po’ di pretattica alla vigilia dell’intenso fine settimana oltremanica: “È un circuito veloce e tecnico, ma la nostra moto ha dei punti di forza e andremo là per fare del nostro meglio, come sempre. Di recente l’asfalto è stato anche rifatto, cosa che dovrebbe essere buona per le prestazioni: vedremo se sarà così“.

Marc Marquez sembra però essere preoccupato dalle condizioni meteo: “Dopo molto tempo senza aver avuto modo di correre sotto la pioggia, in Austria abbiamo avuto la conferma che sul bagnato siamo molto competitivi ed è un grande vantaggio per noi perché il meteo è un’altra variabile da tenere in grande considerazione in Gran Bretagna. Comunque, con qualsiasi condizione, faremo di tutto per lottare per il podio“.