Lotta, Europei junior 2018: Gabriele Strippoli rinuncia al ripescaggio per infortunio, l’Italia chiude con 7 medaglie

Nessuno squillo di tromba in chiusura per l’Italia nell’ultima giornata degli Europei junior 2018 che hanno avuto luogo al Palafijlkam di Ostia, a Roma. Gabriele Strippoli, l’unico azzurro in gara nella lotta libera, aveva usufruito del ripescaggio nella categoria -92 kg a seguito dell’accesso in finale del georgiano Nadashvili, carnefice del rappresentante italiano al primo turno.

Ma un infortunio ha impedito a Strippoli di prendere parte alla prima sfida di ripescaggio e di giocarsi le sue chance di conquistare la medaglia di bronzo. Una notizia amara per l’Italia, che nella lotta libera non è riuscita ad agguantare il podio, dopo gli ottimi riscontri nella lotta greco-romana e nella lotta femminile.

L’eredità di Frank Chamizo, tuttora nel pieno della sua maturità agonistica, è ancora lontana dall’essere raccolta. Ma l’Italia si gode le sette medaglie conquistate a Roma, tra cui spiccano in particolare gli argenti di Giovanni Freni, straordinario interprete della lotta greco-romana nella categoria -55 kg, e di Enrica Rinaldi, seconda nella categoria -72 kg.

Le cinque medaglie di bronzo, infine, recano la firma di Morena De Vita (-59 kg), Emanuela Liuzzi (-50 kg), Elena Esposito (-65 kg), Jacopo Sandron (-60 kg) e Luca Svaicari (-97 kg).













Foto: Claudio Bosco / Live Photo Sport