Lotta, Europei junior 2018: Enrica Rinaldi è d’argento, Elena Esposito medaglia di bronzo! Luis Maku accede al ripescaggio per il bronzo

Piovono medaglie agli Europei junior 2018 di lotta al Palafijlkam di Ostia, a Roma. Enrica Rinaldi ha ottenuto uno straordinario argento nella categoria -72 kg, cedendo in finale contro la russa Zakharchenko, che appena un mese e mezzo fa si era arresa all’azzurra nella finale per il bronzo degli Europei Under23. Stavolta è stata l’atleta russa a prevalere, ma per Enrica Rinaldi, che nei turni precedenti si era imposta con l’ucraina Vovchak e la turca Tugba, si tratta di un risultato eccellente che ne conferma classe e talento.

Elena Esposito, invece, ha conquistato uno splendido bronzo nella categoria -65 kg, battendo per 1-0 la polacca Choluj in un match scorbutico, nel corso del quale i due contendenti si sono praticamente equivalsi fino al colpo decisivo dell’azzurra che le ha consentito di salire sul terzo gradino del podio. Con il bronzo di Elena Esposito salgono a sette le medaglie per l’Italia a Ostia, ma intanto dagli uomini della lotta libera non arrivano per ora grandi soddisfazioni.

Luis Maku ha ceduto al primo turno nella categoria -97 kg, sconfitto dal georgiano Urtashvili, ma l’accesso di quest’ultimo in finale ha consentito all’italiano di godere della chance del ripescaggio contro il bielorusso Slavikouski. Discreta, invece, la prova di Francesco Gaddini, che nella categoria -63 kg ha sconfitto 6-2 lo slovacco Hakszer, cedendo poi ai quarti contro il georgiano Elbakidze.

Per lui potrebbe anche profilarsi l’ipotesi del ripescaggio, al pari di Vincenzo Guarino, che nella categoria –57 kg ha prevalso nel primo match per 7-6 contro lo svizzero Leutert per poi finire sconfitto contro il georgiano Vanishvili. Al primo turno, invece, si è interrotta l’avventura di Saverio Ceccarini (-79 kg), battuto 12-1 dal francese Afa, e di Jacopo Masotti (-70 kg), schienato dall’ucraino Bykanov.













mauro.deriso@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Claudio Bosco / Live Photo Sport