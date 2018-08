Lotta, Europei junior 2018: Emanuela Liuzzi e Morena De Vita conquistano il bronzo! Enrica Rinaldi in finale per l’oro, Elena Esposito si gioca il terzo posto

Azzurre da sballo agli Europei junior 2018 di lotta, in corso di svolgimento al Palafijlkam di Ostia, a Roma. Arrivano altre due medaglie dal torneo continentale per i colori italiani e recano la firma di Morena De Vita e Emanuela Liuzzi, straordinarie protagoniste nella giornata di ieri.

Emanuela Liuzzi ha portato a casa il bronzo nella categoria -50 kg superando la rumena Priceputu grazie all’ultimo punto messo a segno nel match concluso 6-6 al termine di un’autentica battaglia. Per la Liuzzi si tratta del premio ad un torneo condotto con grande autorità fino alle semifinali, una medaglia che conferma la tenacia di un’atleta che sembra ormai pronta per il grande salto tra i senior.

Ma a far gioire l’Italia intera ci ha pensato anche Morena De Vita, che al primo turno dei ripescaggi della categoria -59 kg ha battuto la turca Tekin con un convincente 8-5, conquistandosi l’accesso alla finale per il terzo posto, in occasione della quale ha sconfitto 6-2 la russa Kazymova cingendosi il collo con una splendida medaglia di bronzo. Un’altra medaglia, però, è già in cascina e potrebbe essere decisamente preziosa.

Enrica Rinaldi, infatti, è in finale nella categoria -72 kg e si appresta a giocarsi l’oro contro , dopo aver battuto in successione l’ucraina Vovchak con un palpitante 4-3 in rimonta e la turca Tugba con un perentorio 2-0 in semifinale. L’ultimo atto, che andrà in scena oggi, venerdì 3 agosto, definirà il metallo della medaglia che la Rinaldi indosserà davanti al pubblico di Roma, mentre per Elena Esposito le chance di conquistare l’oro sono sfumate in extremis, anche se il podio è ancora alla portata.

Nella categoria -65 kg, infatti, la Esposito ha battuto 10-4 l’azera Naghizade e poi ha sconfitto 5-2 la bielorussa Sadchanka, salvo cedere in semifinale contro la tedesca Sweina, che ha piazzato l’ultimo punto in un match scorbutico, concluso sull’1-1. La Esposito si giocherà dunque il bronzo, mentre per Aurora Campagna (-62 kg) il sogno si è infranto al secondo turno contro l’ucraina Lysak, che ha battuto 9-2 l’azzurra, reduce dal successo al primo turno per 5-0 contro la spagnola Pampin Blanc. Aurora Campagna, tuttavia, godrà della chance dei ripescaggi al pari di Carmen Di Dio, impegnata nella categoria -53 kg.

L’Italia, intanto, porta a 5 il bottino di medaglie, dopo l’argento di Giovanni Freni e i bronzi di Jacopo Sandron e Luca Svaicari nella lotta greco-romana. Ma gli allori sono destinati a crescere e potrebbero oggi essere arricchiti dalla medaglia più ambita.













Foto: Claudio Bosco / Live Photo Sport