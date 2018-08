LIVE Vuelta a España 2018, Velez-Malaga-Alfacar in DIRETTA: orario d’inizio e come vederla in tv

Nella giornata odierna, martedì 28 agosto, si svolge la quarta frazione della Vuelta a España 2018, da Velez-Malaga ad Alfacar. Sierra de la Alfaguara, per un totale di 161,4 km. Gli uomini di classifica sono richiamati alla prova per il secondo arrivo in salita sulle strade iberiche. Il percorso prevede due salite di prima categoria, non tanto impegnative per la pendenza quanto per la lunghezza delle singole ascese: al 50° chilometro si affronta l’Alto de la Cabra Montés (15,7 km al 5,9%), poi a -12,4 km dal traguardo si scala il Puerto de Alfacar, con ripidità media del 5,4%. La condizione fisica dei singoli corridori può fare la differenza, chi ne possiede più di tutti ha la possibilità di guadagnare secondi importanti in ottica generale. Michal Kwiatkowski è chiamato a difendere il simbolo del primato dai pericolosi Alejandro Valverde (vincitore due giorni fa) e l’olandese Wilco Kelderman (Sunweb), rispettivamente staccati di 14 e 25 secondi nella graduatoria.

La partenza è fissata alle 13.19, mentre l’arrivo è previsto tra le 17.30 e le 17.55. La quarta tappa della Vuelta a España 2018 sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport1 dalle ore 16.00 e in streaming su Eurosport Player. OASport vi offrirà, come di consueto, la DIRETTA LIVE testuale integrale della frazione. Di seguito il programma completo e l’altimetria.

Quarta tappa Vuelta a España 2018

Martedì 28 agosto

Vélez-Málaga – Alfacar. Sierra de la Alfaguara 161 km

Partenza: 13.19

Arrivo: 17.30-17.55 circa













CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI SUL CICLISMO

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Pier Colombo