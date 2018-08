LIVE Vuelta a España 2018, seconda tappa in DIRETTA: programma, orario e tv. Come seguire la Marbella-Caminito del Rey

Seconda frazione per la Vuelta a España 2018: si fa subito sul serio con il primo arrivo in salita della corsa iberica. 163 km da Marbella a Caminito del Rey. Dopo il cronoprologo di ieri, i corridori dovranno subito affrontare il primo arrivo in salita di questa edizione. Il traguardo è posto sull’Alto de Guadalhorce, un’ascesa di 7 km con una pendenza media attorno al 3%, ma con una dura rampa conclusiva al 7%. Nulla di trascendentale: gli scalatori non dovrebbero muoversi, lasciando così spazio agli uomini da classiche.

La partenza è fissata alle 13.35, mentre l’arrivo è previsto tra le 17.30 e le 17.55, in base alla media oraria. La seconda tappa della Vuelta a España 2018 sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport1 dalle 16.00 e in diretta streaming su Eurosport Player. Sarà possibile seguirla anche con noi visto che OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale della corsa. Di seguito il programma completo e l’altimetria.

Seconda tappa Vuelta a España 2018

Domenica 26 agosto

Marbella – Caminito del Rey 163 km

Partenza: 13.35

Arrivo: 17.30-17.55 circa

gianluca.bruno@oasport.it

CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI SUL CICLISMO













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo