Ciclismo, Ranking UCI: l’Italia resta al comando. Elia Viviani in terza piazza

Non ha grossi cambiamenti l’UCI World Ranking aggiornato in data odierna. Lo slovacco Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) è sempre davanti con 4052 punti. Alle sue spalle, in seconda piazza, Chris Froome (Team Sky), fermo a 3939,68, non avendo partecipato ad alcuna corsa in questo periodo. Rimane terzo il nostro Elia Viviani (Quick-Step Floors), terzo con 3057, precedendo il compagno di squadra Julian Alaphilippe che si fa minaccioso alle sue spalle (3053,12). Sempre quinto il vincitore del Tour de France 2018 Geraint Thomas (Team Sky) a quota 2834,25.

Guadagna due posti il belga Tim Wellens (Lotto Soudal), salendo in sesta posizione nella graduatoria, mentre scendono di un gradino l’altro belga Greg Van Avermaet (BMC Racing Team) e lo spagnolo Alejandro Valverde (Movistar), grande protagonista però sulle strade della Vuelta a España 2018. Entra nella top10 lo sloveno Primoz Roglic (Team Lotto NL-Jumbo) mentre decade in tredicesima posizione il norvegese Alexander Kristoff (UAE Team Emirates). Sale il nostro Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida), attualmente undicesimo, mentre è sempre quindicesimo il campione europeo a Glasgow Matteo Trentin (Mitchelton-Scott).

RANKING UCI INDIVIDUALE

Rank UCI ID Name Nationality Team Code Age Points 1 10005460373 SAGAN Peter SLOVAKIA BOH 28 4052 2 10004393676 FROOME Chris GREAT BRITAIN SKY 33 3939,68 3 10005502914 VIVIANI Elia ITALY QST 29 3057 4 10007155752 ALAPHILIPPE Julian FRANCE QST 26 3053,12 5 10003253221 THOMAS Geraint GREAT BRITAIN SKY 32 2834,25 6 10006453110 WELLENS Tim BELGIUM LTS 27 2833 7 10004451371 VAN AVERMAET Greg BELGIUM BMC 33 2704,47 8 10001457509 VALVERDE Alejandro SPAIN MOV 38 2631 9 10007389259 DUMOULIN Tom NETHERLANDS SUN 28 2447,19 10 10008888921 ROGLIČ Primož SLOVENIA TLJ 29 2380 11 10002837838 NIBALI Vincenzo ITALY TBM 34 2373 12 10006291947 MATTHEWS Michael AUSTRALIA SUN 28 2243,19 13 10003269183 KRISTOFF Alexander NORWAY UAD 31 2152 14 10005467952 ULISSI Diego ITALY UAD 29 2059 15 10004774202 TRENTIN Matteo ITALY MTS 29 2048 16 10006467052 DEMARE Arnaud FRANCE GFC 27 2015 17 10006491708 BARDET Romain FRANCE ALM 28 1968 18 10055330194 YATES Simon Philip GREAT BRITAIN MTS 26 1947 19 10009763436 LOPEZ MORENO Miguel Angel COLOMBIA AST 24 1927 20 10005852821 KWIATKOWSKI Michal POLAND SKY 28 1885,25

Nella graduatoria riservata alle nazioni, l’Italia conserva la prima posizione a quota 14635,8 punti. Il Belgio, secondo, arriva a 13149,82 guadagnando qualcosa ma rimanendo sempre a debita distanza. Più indietro la Francia, che ora è a 12369,12.

RANKING UCI PER NAZIONI

Rank Name Nation Code Points 1 ITALY ITA 14635,8 2 BELGIUM BEL 13149,82 3 FRANCE FRA 12369,12 4 GREAT BRITAIN GBR 11323,95 5 NETHERLANDS NED 11216,13 6 SPAIN ESP 9467 7 COLOMBIA COL 9181,8 8 AUSTRALIA AUS 7133,64 9 DENMARK DEN 6478,36 10 SLOVENIA SLO 6167,71













Foto: Valerio Origo