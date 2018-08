LIVE Torino-Roma, Serie A in DIRETTA: i nuovi giallorossi all’esame granata, Pastore-Kluivert sfidano Belotti

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Torino-Roma, match valido per la prima giornata della Serie A 2018-2019. Allo Stadio Olimpico Grande Torino i granata sfidano in un match durissimo i giallorossi guidati da Eusebio Di Francesco: incontro che va in scena alle 18.00. Uno scontro davvero interessante, che negli anni ha visto i capitolini spesso e volentieri in difficoltà.

La banda di Mazzarri davanti al pubblico di casa proverà a far di tutto per ribaltare il pronostico: classico 3-5-2, dubbi a centrocampo, in attacco invece spazio alla coppia Iago Falque-Belotti, con il super acquisto Zaza pronto a subentrare dalla panchina. Per i giallorossi tanti nuovi acquisti in campo: dal portiere Olsen, passando per Javier Pastore a centrocampo e molto probabilmente anche l’olandese Kluivert in attacco. Guida la banda ovviamente Dzeko, a caccia nuovamente di oltre venti gol.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Torino-Roma, match valido per la prima giornata della Serie A 2018-2019: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 18.00.













Foto: bestino / Shutterstock.com