LIVE Tiro a volo, Europei 2018 in DIRETTA: 5 agosto. Si assegnano i titoli nel mixed team

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale degli Europei di tiro a volo: a Leobersdorf, quinto giorno di gare dedicato al trap misto senior e junior, con le tre serie di piattelli delle qualificazioni sia per gli uomini che per le donne, con le finali a seguire.

Chiamata al riscatto dopo la prova individuale, per dare l’assalto al trono europeo della specialità è la coppia azzurra, formata da Jessica Rossi e Giovanni Pellielo, che punta alla vittoria finale. A difendere i colori azzurri ci saranno anche Maria Lucia Palmitessa ed Emanuele Buccolieri, pronti a stupire dopo l’ottima prova individuale di entrambi.

Le coppie avversarie saranno 27 da 17 diversi Paesi: certamente il pericolo numero uno arriva dalla Spagna e risponde ai nomi di Antonio Bailon e Fatima Galvez. Diverse coppie invece appaiono alla ricerca di conferme, con uno dei due tiratori più quotato dell’altro. Potrebbero inserirsi così anche i sammarinesi Alessandra Perilli e Gian Marco Berti. Nel trap misto junior vedremo all’opera Littame-Marongiu e Sessa-Petroni: saranno 14 le coppie in gara da 11 Paesi.

Si inizia con la categoria senior alle ore 8.30. Buon divertimento con la nostra diretta live testuale integrale in tempo reale! (Foto: FITAV)













9.40 Conclusa la prima serie per la categoria junior, in testa la nostra coppia Marongiu-Littame con 49/50. Ora al via la categoria senior, inizieranno alle 9.50 Buccolieri-Palmitessa ed alle 10.15 Pellielo-Rossi.

9.30 Meno bene Teo Petroni ed Erica Sessa: fanno segnare rispettivamente 22/25 e 21/25, per un totale di 43/50.

9.00 Magnifica prima serie per Matteo Marongiu e Sofia Littame: 25/25 per il primo, 24/25 per la seconda! Ottimo 49/50 per iniziare!

8.25 Nel trap misto junior vedremo all’opera Littame-Marongiu e Sessa-Petroni: saranno 14 le coppie in gara da 11 Paesi. Si inizia alle 8.30, mentre la categoria senior scenderà in pedana a partire dalle ore 9.25.

