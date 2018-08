European Championships 2018: tutti gli italiani in gara domani (6 agosto). Orari e programma delle gare

Tanti italiani in gara lunedì 6 agosto agli European Championships, competizione multisportiva che prevede lo svolgimento in contemporanea degli Europei tradizionali di atletica leggera, nuoto, ginnastica artistica, ciclismo, canottaggio, tuffi, nuoto sincronizzato, triathlon, golf. L’Italia si gioca delle carte importanti e cala alcune stelle come Simona Quadarella nelle batterie dei 1500 o Letizia Paternoster nell’omnium, intanto a Berlino inizia il programma di atletica.

Di seguito il calendario completo con tutti gli italiani in gara lunedì 6 agosto agli European Championships 2018, gli orari in cui li vedremo all’opera e il programma dettagliato. L’evento sarà trasmesso in diretta tv sui canali Rai ed Eurosport, in diretta streaming su Rai Play ed Eurosport Player, in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

LUNEDÌ 6 AGOSTO:

09.45-11.45 NUOTO SINCRONIZZATO: Solo technical – Finale: Linda Cerruti

10.15-12.45 NUOTO: 200m stile libero (maschile) – Batterie: Matteo Ciampi, Stefano Di Cola, Filippo Megli, Mattia Zuin

10.15-12.45 NUOTO: 50m farfalla (maschile) – Batterie: Piero Codia, Matteo Rivolta, Andrea Vergani

10.15-12.45 NUOTO: 200m rana (femminile) – Batterie: Francesca Fangio, Anna Pirovano

10.15-12.45 NUOTO: 100m dorso (femminile) – Batterie: Margherita Panziera, Silvia Scalia, Carlotta Zofkova

10.15-12.45 NUOTO: 1500m stile libero (femminile) – Batterie: Simona Quadarella

10.15-12.45 NUOTO: 4x100m mista (mista) – Batterie: Italia

12.00 CICLISMO SU PISTA: Madison (maschile) – Qualificazioni: Francesco Lamon e Michele Scartezzini

12.45-14.30 TUFFI: Team Event – Finale: Italia

14.15-16.15 NUOTO SINCRONIZZATO: Team Technical – Finale: Italia

14.15-17.30 CICLISMO SU PISTA: Madison (maschile) – Finale

14.15-17.30 CICLISMO SU PISTA: Omnium (femminile) – Prima e seconda prova: Letizia Paternoster

14.15-17.30 CICLISMO SU PISTA: 500m cronometro (femminile) – Qualificazioni: Miriam Vece

16.05 ATLETICA LEGGERA: Lancio del martello (maschile) – Qualificazioni: Simone Falloni, Marco Lingua

16.30 ATLETICA LEGGERA: 100m (maschile) – Batterie: Federico Cattaneo

16.35 ATLETICA LEGGERA: Salto in lungo (maschile) – Qualificazioni: Kevin Ojiaku

17.05 ATLETICA LEGGERA: 400m ostacoli (maschile) – Batterie: José Bencosme

17.35 ATLETICA LEGGERA: Getto del peso (maschile) – Qualificazioni: Leonardo Fabbri

17.45 ATLETICA LEGGERA: 100m (femminile) – Batterie: Irene Siragusa, Anna Bongiorni

17.45-19.30 NUOTO: 100m dorso (femminile) – Semifinali

17.45-19.30 NUOTO: 200m rana (femminile) – Semifinali

17.45-19.30 NUOTO: 200m stile libero (maschile) – Semifinali

17.45-19.30 NUOTO: 50m farfalla (maschile) – Semifinali

17.45-19.30 NUOTO: 200m farfalla (femminile) – Finale

17.45-19.30 NUOTO: 200m stile libero (femminile) – Finale

17.45-19.30 NUOTO: 100m dorso (maschile) – Finale

17.45-19.30 NUOTO: 200m rana (maschile) – Finale

17.45-19.30 NUOTO: 200m misti (maschile) – Finale

17.45-19.30 NUOTO: 4x100m stile libero (mista) – Finale

19.45-22.00 CICLISMO SU PISTA: 500m cronometro (femminile) – Finale

19.45-22.00 CICLISMO SU PISTA: Omnium (femminile) – Terza e quarta prova: Letizia Paternoster

COME VEDERE GLI EUROPEAN CHAMPIONSHIPS IN DIRETTA TV E STREAMING:

La competizione sarà trasmessa in diretta tv sui canali Rai (Rai Due e RaiSport) ed Eurosport.

Prevista la diretta streaming su Rai Play, su Eurosport Player, su Sky Go e su Premium Play.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Prevista la diretta generale e poi le dirette tematiche sport per sport.