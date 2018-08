LIVE Roma-Atalanta, Serie A 2018-2019 in DIRETTA: il gigante Dzeko sfida il folletto Gomez

Buonasera e bentrovati per la DIRETTA LIVE del match tra Roma e Atalanta, posticipo della seconda giornata del campionato di Serie A 2018-2019. Allo Stadio Olimpico di Roma i giallorossi si apprestano a sfidare un avversario dotato di grandi mezzi tecnici e pronto a giocarsi fra pochi giorni l’accesso in Europa League. I ragazzi guidati da Di Francesco sono reduci da un’importante vittoria sul campo del Torino, sconfitto grazie ad una perla di Edin Dzeko nei minuti finali. Gli orobici di Gasperini, dal canto loro, hanno annichilito il Frosinone con le giocate di uno scatenato Papu Gomez, autore di due gol e due assist. Ci sono, dunque, tutti gli ingredienti per assistere ad un match ricco di spettacolo ed emozioni tra due squadre in grado di unire il bel gioco e i risultati. A supportare Dzeko ci sono Pastore e i due giovanissimi Under e Kluivert, mentre accanto a Gomez c’è spazio per il colosso Zapata. Seguite con noi, a partire dalle ore 20.30, la DIRETTA LIVE del match tra Roma e Atalanta. Buon divertimento con OA Sport!













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

mauro.deriso@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Bestino / Shutterstock.com