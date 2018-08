LIVE MotoGP, GP Repubblica Ceca 2018 in DIRETTA: gli orari delle prove libere e come vederle in tv

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE 1 DELLA MOTOGP

Dopo tre settimane di pausa il circus del Motomondiale si trasferisce a Brno per il GP di Repubblica Ceca, decima tappa della stagione 2018. Oggi, venerdì 3 agosto, si disputano le prime due sessioni di prove libere del weekend, le quali serviranno a rompere il ghiaccio con la pista ed a trovare il miglior set-up per affrontare al meglio qualifiche e gara. La giornata odierna ci fornirà indicazioni importanti su chi potrà recitare il ruolo di favorito nelle tre classi su questo tracciato storico.

Marc Marquez si presenta in Repubblica Ceca da leader assoluto del Mondiale MotoGP dopo aver imposto la propria legge al Sachsenring nell’ultima corsa disputata prima della sosta estiva, allungando così in classifica sui propri rivali diretti. Valentino Rossi, secondo in graduatoria, dista 46 punti dal campione iridato in carica della Honda e cercherà di accorciare il divario interrompendo il digiuno di vittorie della Yamaha che ormai dura da più di un anno (Rossi ad Assen nel 2017) proprio sul tracciato in cui vinse la sua prima gara ed il suo primo titolo in carriera. Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo potrebbero essere favoriti dal lay-out della pista di Brno, molto fluido e con molti rettilinei in cui la potenza del motore Ducati può fare la differenza rispetto agli altri.

Di seguito il calendario completo ed il programma dettagliato della giornata odierna del GP di Repubblica Ceca.

VENERDI’ 3 AGOSTO:

09.00-09.40 Moto3, prove libere 1

09.55-10.40 MotoGP, prove libere 1

10.55-11.40 Moto2, prove libere 1

13.10-13.50 Moto3, prove libere 2

14.05-14.50 MotoGP, prove libere 2

15.05-15.50 Moto2, prove libere 2













Foto: Valerio Origo