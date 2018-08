LIVE MotoGP, GP Austria 2018 in DIRETTA: prove libere 1. Aggiornamenti in tempo reale

Benvenuti al Red Bull Ring! É tempo del Gran Premio di Austria 2018 della MotoGP! Le vacanze estive sono un lontano ricordo e, dopo la gara di Brno, si torna subito in pista nella classe regina. Sulla pista posizionata tra i monti della Stiria si incomincia con la DIRETTA LIVE delle prime prove libere delle ore 9.55, per tastare il polso ai protagonisti.

Sulla carta la pista di Zeltweg vede la Ducati come grande favorita, avendoci vinto due volte su due nelle ultime edizioni, ma mai sottovalutare la Honda, soprattutto quando alla sua guida c’è il campione del mondo in carica, Marc Marquez. Lo spagnolo, saldamente in vetta alla classifica generale anche in questa annata, cerca di allungare ulteriormente sui più immediati inseguitori, incominciando da un Valentino Rossi che, come ha annunciato ieri, sarà costretto a correre in difesa al Red Bull Ring, con una M1 che proprio non vuole saperne di progredire.

La prima sessione di prove libere prenderà il via alle ore 9.55, per quarantacinque minuti intensi, grazie anche alle previsioni meteo che prevedono pioggia per quanto riguarda questo pomeriggio. OASport vi propone la DIRETTA LIVE testuale della FP1, per iniziare subito a capire se, ancora una volta, il GP d’Austria si tingerà di rosso Ducati.













